Lita Pezo, ganadora de “La voz Perú 2022″: ¿qué enfermedad sin cura padece hace 8 años?

Lita Pezo es una cantante peruana, nacida en la ciudad de Iquitos, que a sus cortos 23 años ha conseguido ganar dos concursos de canto, una hazaña que muy pocos han logrado hasta el momento en nuestro país. Consiguió ganar “Yo soy kids” y “La voz Perú”.

Es muy probable que su nombre suene recién hace pocos años, pero es casi seguro que, cuando vemos una imagen de ella, muchos la reconocemos, porque ¿quién no ha escuchado a la ‘Pantojita peruana’? Su peculiar voz, talento y perseverancia han hecho de su carrera artística una muestra de que los sueños se logran a base de mucho esfuerzo.

La cantante Lita Pezo es todo un ejemplo a seguir no solo por sus premios y por hacerse de un espacio en el medio artístico, sino también porque lidia con una enfermedad que muy pocos conocen: toxoplasmosis, que se agravó con las secuelas de la COVID-19. A continuación, te contamos más detalles del mal que padece la estrella nacional.

¿Quién es Lita Pezo?

La artista Lita Pezo se ha enfocado en cantar baladas gracias al sentimiento que le pone a sus interpretaciones. Si hay algo en lo que tiene experiencia, es en los concursos. De hecho, muchos la recuerdan por ser la doble de Isabel Pantoja, aunque sus verdaderos inicios en la televisión fueron en el programa “Perú tiene talento”, cuando deslumbró a todo el jurado y también al público interpretando “Marinero de luces” a sus 13 años.

Después probó suerte en “Yo soy kids”, sin pensar que sería la mejor imitadora de toda esa temporada del 2014. De ahí en adelante, como muchos de los otros concursantes, trabajó haciendo tributos a la artista española que tanto admiraba. No obstante, todo cambió cuando llegó la pandemia.

¿Qué enfermedad tiene?

Durante la pandemia, muchas personas se contagiaron y, aunque la pasaron mal, se recuperaron. La paralización económica afectó a todos, pero en especial a los artistas porque los eventos con público formaban parte de su gran vía para ganar dinero, pero estos estaban prohibidos. Lita Pezo fue una de esas cantantes luchadoras que dejó los escenarios para incursionar en otro rubro.

Así lo manifestó en una entrevista con Infobae: “Empecé a hacer todo en el tema virtual. Saludos y conciertos por redes sociales, pero no me alcanzaba. Comencé a confeccionar mascarillas, vender comida y lavaderos portátiles, hice de todo. Luego vino la segunda ola, me enfermé y no podía cantar, estuve un mes en cama ”. No obstante, eso no fue todo. A finales de marzo del 2021, el virus de la COVID-19 hizo que enfermara gravemente al punto de necesitar apoyo económico de parte de sus amigos y seguidores.

Cuando se le preguntó qué fue lo peor de su contagio, ella respondió: “Las medicinas que usé para el tratamiento contra la COVID-19 afectaron un problema que ya tenía en la vista ”. Lo que tenía exactamente eran dos desgarros en la retina de su ojo derecho y glaucoma en su vista derecha.

Hace unos días, la cantante Lita Pezo le contó al programa “Al sexto día” que “hace ocho años me diagnosticaron toxoplasmosis, que es el virus o parásito del gato que se incrustó en mi ojo izquierdo”. La enfermedad es provocada por una infección ocasionada por el parásito llamado Toxoplasma Gondii. Al parecer, la solista de 23 años tendrá que convivir toda su vida con este mal.

El triunfo de Lita Pezo en “La voz 2022″

Después de superar la COVID-19 se propuso hacer todo lo que quería, y es por ello que el año 2021 la cantante Lita Pezo volvió a presentarse en un programa de canto, “La voz Perú”, con la esperanza de llegar hasta el final; sin embargo, no pasó la primera ronda. Al parecer, la vida le tenía guardado un nuevo premio para la siguiente oportunidad.

Este año se volvió a armar de valor y una vez más se presentó y quedó seleccionada en el equipo de la maestra Eva Ayllón. Con ella que pudo tener éxito y se coronó como la mejor interpretando “El hombre que yo amo”.

¿Por qué no usó el premio que ganó en “Yo soy kids”?

Como ya se mencionó líneas arriba, la cantante Lita Pezo se coronó como la mejor imitadora de la primera temporada del programa “Yo soy kids” a sus cortos 14 años de edad. En dicho certamen, uno de los premios que recibió fue una beca completa para realizar estudios superiores en la Universidad César Vallejo, pero no la llegó a usar.