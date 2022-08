Karla Tarazona reaparece en público y evita declarar ante la prensa a su salida de Panamericana

A su salida del canal televisivo donde trabaja, Karla Tarazona fue interceptada por las cámaras de distintos medios de comunicación, quienes querían conocer más detalles sobre su inesperada separación con Rafael Fernández, a pocos meses de cumplir dos años de casados.

Pese a ello, la conductora de espectáculos no quiso dar declaración alguna sobre su ruptura con el ‘Rey de los huevos’ y se retiró rápidamente de las instalaciones, resguardada por la seguridad del lugar.

Aunque los reporteros la siguieron hasta la puerta de su vehículo, la comunicadora optó por mantenerse callada y no comentar sobre el difícil momento que atraviesa ella y su familia a raíz del fin de su matrimonio.

Karla Tarazona decepcionada de Rafael Fernández

Karla Tarazona se tomó varios minutos de su programa televisivo “D’ mañana” para hablar a grandes rasgos de los motivos por los que su romance con Rafael Fernández ha terminado. No obstante, hizo hincapié en el acuerdo de confidencialidad que prometieron cumplir y el empresario no respetó.

La también actriz compartió su molestia luego de ver que su expareja accedió a entrevistas con polémicos programas, como “Magaly TV, la firme” y “Amor y fuego”. “No era necesario ridiculizarme” , expresó.

Rafael Fernández desmiente enemistad con Karla Tarazona

Rafael Fernández fue captado por las cámaras de Rodrigo González y Gigi Mitre mientras salía de una comisaría, donde realizó una denuncia por un presunto robo a una parte de su vehículo. Fue ahí que el reportero aprovechó para preguntarle por su separación con Karla Tarazona.