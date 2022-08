Ivana sobre rumores de embarazo de Ale Venturo: “Han visto al ‘Gato’ comprando cosas de bebé

A pesar de que por estas semanas se encuentra imposibilitado de ver a su hija por el problema legal que sostiene con Melissa Paredes, Rodrigo Cuba parece haber encontrado la felicidad gracias a su relación con Ale Venturo. El futbolista y la joven han demostrado tener un romance bastante sólido, pues a pesar de los momentos complicados, la empresaria se mantiene firme junto al ‘Gato’.

En las últimas semanas, se ha corrido el rumor de que la pareja estaría esperando un hijo. Esta versión fue reforzada por el propio futbolista, quien celebró su último gol convertido con Sport Boys chupándose el dedo, algo que suelen hacer los jugadores cuando sus parejas están embarazadas.

Ivana Yturbe aumenta rumores de embarazo de Ale Venturo

En ese sentido, “En boca de todos” invitó a Ivana Yturbe a su último programa para hablar del tema, pues ella se encuentra casada con el futbolista profesional Beto da Silva. La modelo, que recientemente fue madre, intentó evitar el tema al asegurar que no habló con Ale Venturo en los últimos días, pero dio a conocer que Rodrigo Cuba fue visto comprando aditamentos para bebés.

“Así es, yo no sé, la verdad, no he tenido el tiempo ahora ni me he podido comunicar con Ale, si es así me imagino que están esperando los tres meses, pero sí es muy típica esa celebración de que te metes el dedo (a la boca) o te metes la pelotita acá en la camiseta”, inició.

“Te juro que no tengo ni idea (del embarazo), no he podido hablar con ellos, como te digo, si es así, les deseo lo mejor, pero me hace sospechar un poquito que lo hayan visto en algún momento a él en una farmacia comprando algo para bebé, me hace pensar”, añadió.

Ale Venturo tendría cinco meses de embarazo, según “Amor y Fuego”

“Amor y Fuego” presentó este lunes 29 de agosto unas imágenes donde se aprecia a Ale Venturo con una pancita que delataría su embarazo. Por ello, los conductores del programa aseguraron de que la emprendedora tendría cinco meses de gestación y que el anuncio público sería inminente.

“Ya vieron, se levanta el polerón y ahí nuevamente esa pancita extraña. ¿Por qué no decirlo Ale? Si eso en cualquier momento va a explotar y no hay polerón que lo tape (...) Si bien vemos que agarra el trago, no vemos que lo bebe”, se oye en el reportaje.