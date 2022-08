Fiorella Méndez se somete a radical cambio en su cuerpo y lo presume en Instagram

Fiorella Méndez retomó sus actividades en redes sociales poco a poco después que se alejara por un ampay que se publicó en redes sociales. De hecho, ese no fue el único cambio en su vida tras dichas imágenes, sino que también viajó a los Estados Unidos para radicar allá.

La productora de televisión fue compartiendo contenido en su cuenta oficial de Instagram de manera paulatina, luego que borrara todo el contenido que tuvo desde que se creó su cuenta. Otro de los cambios que ha dejado ver la exintegrante de “La banda del Chino” es su talla corporal y ella misma fue quien la dio a conocer.

¿Qué dijo Fiorella Méndez sobre su cambio físico?

El pasado 28 de agosto, la comunicadora Fiorella Méndez mostró en sus historias de Instagram cómo era irse de shopping en EE. UU., pero no solo porque quiso, sino porque lo necesitaba. En ese sentido, afirmó: “ Me he comprado solo porque no me queda nada, la verdad no tenía planeado comprarme nada, no quería, pero hoy en la mañana desperté y dije voy a salir con Claudia ”.

Además, reveló que estaba muy asombrada porque la ropa que llevó de nuestro país ya no le entraba. Por ello, finalizó diciendo: “ Solo me vine a comprar un par de jeans, politos XS porque antes era M, ahora soy XS, de talla soy 26 y antes era 30, por ejemplo ”.

Fiorella Méndez dejó a su hijo al cuidado de su papá Pedro Loli

Tras su salida repentina de Perú, Fiorella Méndez se ha refugiado en Estados Unidos para tomarse un tiempo para ella lejos de todo el escándalo mediático que suscitó el ampay que publico “Magaly TV, la firme” en el que se le vio involucrada con el periodista deportivo Óscar del Portal.