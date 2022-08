Deysi Araujo en OnlyFans: ¿cuánto dinero cobra y qué tipo de contenido ofrece la exvedette?

Deysi Araujo es una de las peruanas más famosas en OnlyFans. La exvedette compite contra la actriz cómica Fátima Segovia y la modelo argentina Xoana González. Sin embargo, ella asegura que su contenido es muy diferente al de sus colegas. En esta nota, te explicamos todos los detalles de su cuenta oficial en la plataforma para adultos.

¿Cuánto cobra Deysi Araujo por suscripción en OnlyFans?

Para poder ver las fotos y videos de Deysi Araujo en OnlyFans debes suscribirte de manera mensual y la tarifa es de US$ 50, lo que significa que la exvedette cobra más del doble que Fátima Segovia y Xoana González, quienes apenas ganan US$ 20 por seguidor.

Si deseas tener una suscripción más extensa, puedes elegir la opción de tres meses por US$ 135 o la de seis meses por US$ 240.

¿Cuánto cobra Deysi Araujo por suscripción en OnlyFans?. Foto: captura OnlyFans / Deysi Araujo

¿Qué tipo de contenido ofrece Deysi Araujo en OnlyFans?

En una entrevista, Deysi Araujo reveló que su contenido en OnlyFans solo mostrará imágenes sensuales, pero no pornográficas, esto debido a que quiere cuidar su imagen de los malos comentarios hacia su hijo.

“Estoy tratando de mover mis redes sociales y ahora he creado mi Onlyfans, pues veo que todo el mundo gana dinero con esa plataforma, así que por qué no intentarlo también. Muchas figuras públicas trabajan de esa manera, yo también quiero probar y ver cómo me va”, expresó la bailarina.

“Voy a tener un contenido tranquilo, quiero vender sensualidad y no sexualidad. Mis fotos serán súper sugestivas y sexis, pero no creo que llegue a realizar pornografía. No hay forma que haga eso, porque mi hijo ya está grande. Recién estoy empezando, así que vamos a ver cómo me va”, sostuvo para Trome.