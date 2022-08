Adriana Quevedo revela que Rafael Fernández fue quien terminó la relación con Karla Tarazona

Adriana Quevedo se pronunció sobre la separación de Karla Tarazona y Rafael Fernández en el programa que conduce, “D’ Mañana”, por la señal de Panamericana Televisión.

La actriz recordó las ‘locuras de amor’ que el empresario solía presentar en el matutino para sorprender a su esposa. Ella señaló que, precisamente, por estos motivos nunca hubiese sospechado que se avecinaba una ruptura.

¿Qué dijo Adriana Quevedo?

La presentadora de televisión dejó muy en claro que el ‘Rey de los huevos’ fue quien decidió terminar la relación con su compañera de conducción, y que ella cree que “el amor no se va de la noche a la mañana”.

“ Hace 20 días, una persona que va a tomar una decisión como esta, de cancelar un matrimonio, de separar una familia... Eran una familia, por más que los hijos eran de Karla. Si tú decides una cosa como esta, hace 20 días, lo natural es que ya supieras que algo no andaba bien. Hace 20 días ya sabías que algo no caminaba bien ”, declaró Quevedo.

Por otro lado, Adriana dijo que no comprendía por qué el empresario seguía mostrándose cariñoso y hacía declaraciones románticas para su esposa cuando las cosas no estaban marchando bien.

“ Entonces, para decidir una cosa como esta (separación) me parece rarísimo que ahora, 20 días después, ya no estén juntos. Cabía la posibilidad de que al llamarlo para proponerle (la locura de amor) él dijera que no puede. Era válido si él no quería ”, arremetió la actriz.

Karla Tarazona no culpa a Rafael Fernández por su separación

Asimismo, Karla Tarazona no culpó a Rafael Fernández y aclaró que su deseo es que el empresario encuentre su felicidad con otra persona, ya que no la pudo conseguir con ella.

“Aunque ames a esa persona debes aprender a soltarlo y a dejarlo ir, sobre todo desearle lo mejor. Si no fue feliz a tu lado, ojalá encuentre su felicidad en algún momento de la vida. Agradezco a Rafael todo lo que hemos vivido”, expresó la presentadora de Panamericana TV.