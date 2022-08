Melissa Klug: ¿cuánto cobra la madre de Samahara Lobatón por dar entrevistas a la prensa?

Desde siempre, se sabe que Melissa Klug no escatima en gastos si de engreírse se trata, pues es una de las mujeres de la farándula que se caracteriza por llevar una vida de lujos al lado de sus hijos. Así lo ha dejado en claro más de una vez en redes sociales, a través de las cuales conversa con sus seguidores sobre su vida profesional y privada.

Sin embargo, cada vez que la prensa desea saber algo sobre ella o su entorno, las cosas cambian, ya que, si algún medio de comunicación busca sus declaraciones, este debe pagarle la cantidad de dinero que ella solicite. ¿De cuánto será esta cifra?

¿Cuánto cobra Melissa Klug por entrevista?

Pese a que muchos reporteros han intentado contactarla en más de una oportunidad, no siempre pueden acceder a una conversación con Melissa Klug, debido al elevado costo que maneja para ser entrevistada.

De hecho, en 2019, Rodrigo González causó asombro al revelar frente a cámaras el precio que pone la popular ‘Blanca de Chucuito’ para la presa. “Dicen que no cobra poco. Cobra entre 6.000 a 7.000 soles, por eso yo no la podría tener de invitada, porque no había caja chica”, señaló el presentador en aquel entonces.

No obstante, no se sabe si en la actualidad continúa trabajando con la misma tarifa o ha variado el precio mencionado anteriormente.

Así lucen la lujosa casa de Melissa Klug por dentro. Foto: Instagram

¿Cuánto cobran las hijas de Melissa Klug por publicidad en redes?

Por otro lado, Melissa Klug no es la única de su familia que factura bien, ya que sus hijas Gianella Marquina, Samahara Lobatón y Melissa Lobatón le siguen los pasos y ganan dinero por promocionar marcas o productos mediante redes sociales.

Melissa Klug y sus hijas posando en una sesión por el Día de San Valentín. Foto: Instagram.

En una edición de “América hoy”, los conductores del programa se contactaron con la manager de las engreídas de la empresaria, quien no dudó en enseñar públicamente la lista de precios que manejan las jóvenes por post. Cabe resaltar que Gianella Marquina es la que tiene el precio más alto entre sus hermanas.

Asimismo, la representante de las jóvenes explicó que, en caso un cliente desee una historia de Instagram donde salgan las 3, se le puede brindar un precio descuento.