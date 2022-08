La voz Perú y Yo soy kids: ¿quiénes rechazaron el premio y por qué razones lo hicieron?

“La voz Perú” y “Yo soy kids” son formatos televisivos que han logrado impulsar la carrera de los artistas que pisaron sus escenarios. Sin embargo, hubo casos en que los ganadores rechazaron los premios, tales como becas de estudios o un contrato con la disquera Universal Music para grabar un tema propio. En esta nota, te explicamos de quiénes se trata y las razones detrás de su insólita decisión.

¿Qué pasó con el premio de Lita Pezo en “Yo soy kids”?

Corría el año 2014, María Pía Copello, Maricarmen Marín y Rodrigo González ‘Peluchín’ fueron convocados como jurados de la primera temporada de “Yo soy kids”, programa que ganó una jovencita Lita Melissa Pezo Cauper, o simplemente la ‘Pantojita’, apodo con el que se quedó por su imitación de la cantante española Isabel Pantoja.

Natural de Iquitos e hija del músico y compositor Edison Pezo, Lita Pezo se llevó una beca de estudios en la Universidad César Vallejo. Sin embargo, como contó recientemente en una entrevista con La República, rechazó el premio.

“Sí, fue una beca y el trofeo. No llegué a usarla. Había todo un proceso para utilizarla. Tenía que prepararme antes para poder ingresar, como un preacadémico”, explicó.

“Empecé a trabajar, viajar y tener responsabilidades. Entonces, no fui a estudiar a la Universidad César Vallejo. Estudié en un instituto y hasta ahora no termino mi carrera de Ciencias de la Comunicación”, agregó.

Ahora, Lita Pezo, a sus 23 años, volvió alzarse con un trofeo, esta vez en la final de la quinta temporada de “La voz Perú”, realizada el último 20 de agosto.

Ruby Palomino rechazó el premio de “La voz Perú”

En 2014, el mismo año que Lita Pezo ganaba “Yo soy kids”, Ruby Palomino disfrutaba de su triunfo en la segunda temporada de “La voz Perú”.

Sin embargo, la hija de la cantante lírica Gloria Ramos, ‘Princesa del sol’, y Polo Palomino, del Dúo Mixto de Huancayo, renunció a su premio (un contrato con la disquera Universal Estudios) por insistencia de su entonces representante, Igor Kamusaki.

“(Mi exmánager) me aconsejó que mejor sería renunciar a ese premio, ya que este no me permitiría tener un manejo total de mi carrera”, dijo en entrevista con Andina, en 2016.

“Le creí, renuncié a mi premio de ‘La voz’. Trabajé todo el 2015 con él y cobraba por mis shows. Me pagaba una mensualidad a mí y a los chicos de la banda. No me promocionaban en los medios, y en diciembre me hicieron grabar un regatón y eso fue lo peor. Me han arruinado la carrera, porque mi estilo es otro: folk rock”, llegó a declarar la actual ‘Reina de la música’ en “La gran estrella”.