Michelle Soifer recibió quejas de varios participantes de “La gran estrella”, este 27 de agosto. A través de un video, resaltaron su falta de compromiso con el reality conducido por Gisela Valcárcel. La integrante de “Esto es guerra” no se quedó callada y les respondió.

En el material audiovisual, uno de los concursantes de su equipo dijo que casi nunca veía a la chica reality. Otra joven mencionó que hubiese preferido a Yahaira Plasencia.

La cantante respondió fuerte y claro a quienes la criticaron. “Efectivamente, no he ido a La Academia, he tenido muchas grabaciones”, explicó.

“Pero tenemos un chat, yo soy frontal y directa, y me encantaría que me digan las cosas en la cara ”, agregó la intérprete de “La Nena”.

Yahaira Plasencia y Michelle Soifer se encaran en pleno reality

Yahaira Plasencia y Michelle Soifer calentaron el escenario de “La gran estrella” este 27 de agosto. Ambas expresaron sus quejas y terminaron en un fuerte cruce de palabras.

“Yahaira, tampoco eres la santa patrona de todos, para eso somos las reinas”, le dijo Michelle Soifer, iniciando la discusión. “Si tú quieres apoyar a todos, entonces nos retiramos las tres”, añadió.

“Gracias. Cuando quiera tus consejos, te los pido”, fue la tajante respuesta de la salsera.

La cuarta transmisión de "La gran estrella" tuvo un ambiente muy tenso por la pelea entre Yahaira y Michelle Soifer. Foto: composición LR/América TV

Suspenden a Michelle Soifer por tardona

Michelle Soifer tardó en ingresar a una de las ediciones de “Esto es guerra”. En ese sentido, la joven fue suspendida del programa de competencias.

En plena transmisión, la producción le resaltó que no cumplió las normas del reality. Pese a explicar que tuvo un compromiso, el tribunal se mantuvo firme en su decisión.

Michelle Soifer vs. Yahaira Plasencia en “La gran estrella”

Michelle Soifer y Yahaira Plasencia subieron al escenario de “La gran estrella” para un versus de canto en apoyo de sus participantes. Durante la presentación, generaron tensión al ‘sacarse cachita’ una contra otra. Esto fue lo que se vivió.