Karla Tarazona una semana antes de su separación: “No existe el felices para siempre”

Karla Tarazona sorprendió a todos sus seguidores al informar sobre su separación con Rafael Fernández tras dos años de matrimonio. Esta noticia llamó la atención del público debido a la última entrevista que brindó para los medios de comunicación, antes de anunciar el fin de su vida en conjunto con el ‘Rey de los huevos’

En el programa “Hablemos de belleza”, la conductora de radio abrió su corazón y dio detalles de sus pasadas relaciones y su unión con el empresario, sin dar pistas de la ruptura que se daría tan solo una semana después.

¿Qué dijo Karla Tarazona sobre su vida sentimental?

Tarazona señaló que a sus 39 años estaba viviendo una de sus mejores etapas emocionales después de hacer mucho más realistas sus expectativas y emociones.

“Debo decir que cuando somos pequeñas idealizamos mucho crecer, tener una familia, hijos, una familia feliz; sin embargo, cuando crecemos nos damos cuenta de que no todo lo que creíamos de niñas era cierto. La vida no es un cuento de hadas, el ‘felices para siempre’ en la vida real no existe ”, admitió la locutora de radio.

Sumado a ello, la presentadora de televisión indicó que la sociedad le ha hecho creer a las mujeres que “a veces es mejor quedarse en una relación a separarse por miedo al ‘qué dirán’”.

“Que uno fracase en una relación no te estigmatiza como mujer... eso me pasó con Rafael, cuando lo conocí, siempre le escribían mujeres diciéndole ‘¿qué haces con una mujer con tres hijos?’, pero él también tenía tres hijos, ¿cuál es la diferencia? Al final lo que diga la gente es lo que menos va a importar ”, arremetió Tarazona.

Por otro lado, la conductora dijo sentirse feliz de cumplir su meta de darle estabilidad emocional y económica a sus hijos; aunque sí lamentó que muchos asegurarán que el empresario “le arregló la vida”.

“Dicen que gracias a él tengo plata y no es así. Las personas que me conocen saben cómo poco a poco he ido creciendo y nunca he necesitado a una persona a mi costado para sobresalir”, dijo Tarazona.

¿Qué dijo Karla Tarazona sobre su anterior relación con Christian Domínguez?

La también influencer reconoció que se equivocó al idealizar su romance con Christian Domínguez, pero que no se arrepiente porque, tiempo después de ello, pudo conocer al ‘Rey de los huevos’.