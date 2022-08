Rafael Fernández se apoya en su hijo tras ruptura con Karla Tarazona: “Siempre estarás para mí”

Karla Tarazona y Rafael Fernández remecieron la farándula local al anunciar el fin de lo que parecía ser un sólido matrimonio luego de casi dos años de casados. La ahora expareja dio a conocer públicamente su decisión mediante un comunicado en redes sociales la noche del 26 de agosto.

Ahora, el conocido ‘Rey de los huevos’ dejó en evidencia que la vida sigue y dedicó un tierno mensaje a su hijo, quien se convirtió en su soporte para afrontar esta complicada situación.

Rafael Fernández y Karla Tarazona. Foto: Instagram

El post de Rafael Fernández a su hijo

Pocos días han pasado desde que Rafael Fernández y Karla Tarazona anunciaron su separación oficial. Pese a ello, el conocido empresario se mostró resiliente ante esto y recurrió al apoyo de sus seres queridos, en especial de sus hijos.

De tal forma, mediante redes sociales, emitió un conmovedor mensaje para el joven que le ha dado todo su respaldo. “Gracias, hijo. Me has demostrado madurez y responsabilidad. Ayer me hiciste recordar que siempre estarás para mí. Te quiere siempre, papá”, expresó el empresario.

Rafael Fernández comparte tiempo con su hijo tras separarse de Karla Tarazona. Foto: Rafael Fernández/Instagram

Karla Tarazona anuncia separación con Rafael Fernández

La presentadora de espectáculos sorprendió a propios y extraños al emitir un extenso comunicado en el que reveló que Rafael Fernández y ella optaron por no continuar con su matrimonio. “Queremos comunicarles nuestra decisión de separarnos por mutuo acuerdo, muy meditado por el cariño y respeto que nos tenemos”, se lee en la publicación.

De igual forma, aclaró que no hablarán del tema, pues es algo delicado y personal para ellos y prefieren mantener los detalles en estricto privado.

“Este proceso es difícil para ambas partes y pretendemos transmitirlo pidiendo respeto, discreción y cuidado para preservar el bienestar de los involucrados. Agradecemos a nuestro público y a los medios de comunicación su comprensión y respeto ante esta situación, ya que no hablaremos más de este tema”, agregó.