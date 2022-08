Génesis Tapia: ¿cuánto cuestan los zapatos más caros bañados en oro de la modelo?

Génesis Tapia, quien hace algunas semanas se presentó en un programa de TV para denunciar a su padre por haberse hecho con el inmueble de su abuelo que padece cáncer, ha vuelto a ser noticia. En medio de la polémica generada por las presuntas zapatillas bambas que usaría Samahara Lobatón tras haber sido expuesta por el youtuber George Rubin, Tapia se animó a contar el costo de sus zapatos más lujosos.

En las últimas semanas, varios personajes de la farándula han revelado que utilizan réplicas de zapatillas de marca debido a que no pueden costear las originales. Ese no sería el caso de Génesis Tapia, quien descartó tener, en su guardarropa, calzados ‘fakes’.

¿Por qué Génesis Tapia no usa réplicas de zapatillas de marca?

¿La razón? No le agradan las imitaciones. “ No me gusta usar bamba y cuando me escriben las marcas para darme sus productos, no los recibo, no me gusta, la verdad ”, declaró a El Popular.

“Las zapatillas de marca que tengo, de Gucci y Dolce & Gabbana, las he comprado en mi viaje al exterior, que las he encontrado mucho más barato que acá”, agregó la ex chica reality. Minutos después, detalló que estas le costaron alrededor de 1.000 dólares.

Asimismo, indicó que cada quien es libre de comprarse y vestir lo que más le agrada, pero calificó de “incorrecto” presumir algo que no se tiene, “porque es mentir al público”. ¿Indirecta para Samahara Lobatón?

Génesis Tapia tiene zapatos de las marcas Gucci y Dolce & Gabbana. Foto: Génesis Tapia/Instagram

Este es el precio del calzado más caro que tiene Génesis Tapia

En otro momento, la empresaria fue consultada respecto a cuál sería el zapato más caro que tiene en su autoría. Génesis no dudó en comentarlo y aseguró que se trata de “unos tacos”.

Además, se animó a contar en cuánto está valorizado dicho calzado. “Tengo unos tacos que mi esposo me regaló por mi cumpleaños, que son mis zapatos más caros. Son de la marca Dolce & Gabbana, el taco está bañado en oro y costó algo de 1.800 dólares ”, precisó la modelo.