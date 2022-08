Edwin Aurora es suspendido de dar presentaciones por 90 días tras invitar a cómico ‘Lucky’ a show

Un gran escándalo sucedió en el ambiente de los cómicos ambulantes, ya que el comediante Edwin Aurora ha sido sancionado por 90 días y no podrá hacer más sesiones y rutinas en alguno de los anfiteatros de la alameda Chabuca Granda, ubicada en el Centro de Lima, a los bordes del río Rímac.

Edwin Aurora enfrentado con ‘Mono’ Pavel

La razón de esta suspensión es que Aurora quiso traer a dicho anfiteatro a un comediante nuevo, conocido como ‘Lucky’, quien es resistido por varios de los cómicos conocidos en dicho espacio público. Ello produjo una evidente confrontación con ‘Mono’ Pavel, quien es presidente de la Asociación de Cómicos Ambulantes del Perú.

“¿Quién me va a suspender?”, se le oye decir a Edwin Aurora, quien le reclama a Pavel el presuntamente haberlo censurado. “No te me prendas, te estoy avisando, no me vengas a hacer tu número”, le responde el ‘Mono’ al actor. “Que conste que me están suspendiendo tres meses, quitándole el pan a mis hijos”, se le oye decir al comediante Aurora.

Danny Rosales se solidariza con Aurora

El conocido comediante Danny Rosales ha expresado su total apoyo a Edwin Aurora y mostró su sorpresa por la actitud hostil que tendría el presidente de la mencionada asociación de comediantes callejeros. “Es simplemente por cólera, por sentimientos encontrados. Tienen un enojo mal dirigido”, es la explicación que da Rosales acerca de su punto de vista sobre lo que sucedió entre Aurora y Pavel.

“La hipocresía es grande. Según ellos, dicen que es porque he hablado mal de la asociación. Yo jamás he hablado del señor ‘Mono’ Pavel y nunca dije su nombre”, aclaró el artista televisivo, quien cuenta con veinte años de experiencia en la comicidad urbana. De acuerdo a Rosales, algunos aliados del ‘Mono’ Pavel son los comediantes ‘Puchito’ y ‘Fosforito’.