Abel Lobatón defiende a su hija Samahara: “Si trabaja y se saca la mugre, que saque pecho”

¡No se quedó callado! En los últimos días, Samahara Lobatón fue duramente criticada por hacer alarde de la costosa fiesta de 40 mil soles a su pequeña, como respuesta a un influencer que evidenció que usa zapatillas ‘bamba’. Tras ello, su padre, Abel, se enlazó con “En boca de todos” y salió en defensa de la joven por sus declaraciones

“Al fin y al cabo, a mí me pagan por hacerle la publicidad y yo estoy cumpliendo con mi contrato... Yo uso zapatillas originales y lo puedes ver en mi Instagram, le compro zapatillas de colección a mi hija de año y medio y yo también me compro zapatillas de colección. Es más, le hice una fiesta de 40 mil soles a mi hija, ¿por qué no podría comprarme zapatillas originales?” , fueron las palabras de la hija de Melissa Klug.

¿Qué dijo Abel Lobatón?

Ante estas palabras, Abel Lobatón indicó que su hija Samahara no supo elegir la forma adecuada para expresarse y le dio su respaldo. “No estoy en Perú, no estoy muy bien informado de lo que pasó, más de lo que la gente comenta en redes y habla. Hay una cosa clara, si tú trabajas, madrugas, te sacas la mugre por darle lo mejor a tu hija, a tu familia, como tú, como yo, como todos, pues sacas pecho . Hay maneras de decirlo sí, hay maneras de entenderlo también, cada uno entiende a su manera, a su criterio, se respeta y ya está, no pasa nada”, dijo.

Samahara Lobatón fue acusada nuevamente de estafa

Magaly Medina reveló una nueva denuncia en contra de Samahara Lobatón. Según indicó la denunciante, ella compró unos productos en la página de Instagram de Samahara, y no recibió su pedido completo. “Me decía que llegaría en una fecha, otra fecha y nunca llegaba (...). No me ha estafado solamente a mí, ha estafado a un montón de personas“, precisó.