Rodrigo Cuba: ¿cuáles son las pruebas que confirmarían que Ale Venturo está embarazada?

¡Emocionado a más no poder! Rodrigo Cuba sorprendió durante su último partido contra el ADT de Tarma en Villa El Salvador, pues luego de anotar el segundo gol, el futbolista realizó un gesto al imitar tener un chupón en la boca. Esto prendió las alarmas sobre la llegada de un bebé en su relación con Ale Venturo.

Para Magaly Medina, esta sería la prueba final de que la empresaria está embarazada. “Otros hacen la de la cunita, la de la pelota, y otros hacen la del biberón o chupón. Es un homenaje a un bebé (...). Cuando el ‘Gato’ Cuba celebra el gol chupándose el dedo oficializa que hay un bebé en camino”.

Hasta el momento, la pareja no se ha pronunciado, sin embargo, la ‘Urraca’ recordó las anteriores pruebas que dio a conocer en su programa, por lo que indicaría que en unos meses tanto el ‘Gato’ Cuba como Ale Venturo tendrían su segunda hija.

Según Magaly Medina, el gesto que hizo Rodrigo Cuba es muy común e los futbolistas cuando esperan un bebé. Foto: Ale Venturo/Instagram/captura de ATV

Las pruebas de Magaly

A pesar de mantener problemas legales con Melissa Paredes, Rodrigo Cuba mantiene a flote su relación con la empresaria culinaria Ale Venturo. Publican diversas fotos y videos en sus redes sociales donde profesan su amor y lucen cariñosos.

Desde hace unas semanas, Magaly Medina viene comentando que la joven estaría embarazada, por información brindada de fuentes cercanas a la pareja.

“Desde hace un tiempo ella ya no aparece mostrándose de cuerpo entero. Su pelo la tapa, pone a la niñita (su hija) que la tape, no luce su vientre, usa polones bien grandes y ya no hace sus tiktoks de cuerpo entero frente al espejo”, comentó la conductora.

Según Magaly, Venturo tendría cinco semanas de gestación. Asimismo, el portal Instarándula difundió una foto en la que se ve a la íntima de Natalie Vértiz recibiendo tratamiento dental, pero un detalle llama la atención.

“¿Ale Venturo se olvidó de sacarse el canguro para su cita con el dentista? , ¿o los rumores (de embarazo) son ciertos?”, dijo Samuel Suárez. En la instantánea se ve a Alexandra echada en la camilla del consultorio con un vientre prominente.

Samuel Suárez muestra supuesta prueba que confirma embarazo de Ale Venturo. Foto: Instagram/Instarándula

En las últimas historias de Instagram de Ale Venturo se le ve sentada en una silla de un restaurante, sosteniendo lo que parecería ser un cóctel, pero con el detalle de que posa para que no se marque la parte de su vientre.

Ale Venturo cuenta su experiencia como mamá primeriza

La pareja de Rodrigo Cuba conversó con sus seguidores a inicios de agosto por motivo de la semana de la lactancia. En esa línea, Ale Venturo dijo que realizaría capacitaciones intensivas para las madres que tuvieron problemas en alimentar a sus hijos en sus primeras semanas.