Lita Pezo revela que rechazó premio de “Yo soy kids”: “No estudié en la universidad César Vallejo”

Lita Pezo, la ganadora de “La voz Perú” 2022, empieza una nueva etapa en su carrera musical. Sin embargo, para llegar hasta allí, ‘la Pantojita’ tuvo que participar en varios concursos, uno de ellos fue “Yo soy kids” 2014, competencia en la que también logró llevarse el premio. En ese entonces, se dijo que Latina le entregó una beca de estudios en la Universidad César Vallejo.

Después de varios años, ahora la joven revela que jamás usó ese premio y explica qué fue lo que sucedió realmente. Recordemos que ella se hizo conocida por su imitación de la cantante española Isabel Pantoja.

¿Qué dijo Lita Pezo sobre el premio de “Yo soy kids”?

En una entrevista para La República, Lita Pezo contó algunos detalles de los motivos que la llevaron a rechazar la beca de estudios en la universidad César Vallejo, la cual es propiedad del político peruano César Acuña.

“ Sí, fue una beca y el trofeo. No llegué a usarla. Había todo un proceso para utilizarla. Tenía que prepararme antes para poder ingresar, como un preacadémico. No la llegué a tomar porque no sabía la magnitud de cambios que iba a tener en mi vida a mis cortos 16 años”, sostuvo la cantante.

Afirmó que, tras ganar ese concurso, empezó a realizar presentaciones en diferentes partes del país y prefirió estudiar en un instituto.

“ Empecé a trabajar, a viajar y a tener responsabilidades . Entonces, no fui a estudiar a la Universidad César Vallejo. Estudié en un instituto , y hasta ahora no termino mi carrera de Ciencias de la Comunicación, pero quisiera cerrar ese ciclo de estudios”, explicó la intérprete de 23 años.

Lita Pezo no quiere que la recuerden como ‘la Pantojita’

Luego de ser la ganadora absoluta de “La voz Perú”, Lita Pezo confiesa que desea que, algún día, ya no la recuerden más como ‘la Pantojita’. Mencionó que dejará de imitar a la española porque su sueño es tener un nombre propio en la música.

“Mi idea es que, cuando mi carrera esté encaminada, definitivamente dejaría a Isabel Pantoja. Me dolería, pero cerraría ese ciclo en mi vida. Lo llevaría en mi corazón porque es parte de mi historia. Al menos este año voy a dejar poco a poco los eventos de Pantoja para que vean lo nuevo de Lita”, señaló la cantante.