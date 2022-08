Karla Tarazona y Rafael Fernández protagonizaron uno de los romances más estables de la farándula local desde el 2020 que incluso dio pase a su matrimonio; sin embargo, mediante Instagram la conductora del programa de televisión “D’ Mañana” brindó un comunicado que confirmó su separación con el ‘Rey de los Huevos’.

Tras dos romances polémicos con Leonard León y Christian Domínguez, Karla Tarazona se dio una nueva oportunidad en el amor en el 2020 cuando conoció a Rafael Fernández. A continuación, hacemos un repaso de su historia de amor hasta su eventual separación.

¿Cuándo se conocieron Karla Tarazona y Rafael Fernández?

Karla Tarazona y Rafael Fernández se conocieron a mediados del 2020 en una reunión de amigos. Según reveló la pareja, estos hicieron ‘click’ la misma noche e incluso compartieron un primer beso; sin embargo, prefirieron mantener sus citas en secreto.

Karla Tarazona y Rafael Fernández iniciaron su romance en el 2020. Foto: Instagram

Karla Tarazona dio a conocer públicamente su romance con Rafael Fernández a inicios de septiembre del 2020 tras un ampay en el programa “Magaly TV, la firme”. “Oficial está hace tiempo, lo que pasa es que ustedes se han enterado un poquito después”, bromeó Tarazona en dicho momento.

Aunque aparecieron dos exnovias de Rafael Fernández para acusarlo de infiel y mentiroso, Karla Tarazona decidió confiar en su pareja. Con el pasar de las semanas, la pareja se mudó a La Molina a una lujosa residencia que incluso contaba con un helipuerto.

Rafael Fernández, Karla Tarazona y su lujoso aeropuerto. Foto: Instagram

Matrimonio de Karla Tarazona y Rafael Fernández

A los pocos meses de relación, precisamente el 18 de diciembre del 2020, Karla Tarazona y Rafael Fernández se casaron en una boda civil en La Molina . Con un matrimonio lleno de lujos y la aprobación de los hijos de la conductora, estos vivieron un romance idílico para sus seguidores que constantemente llamaba la atención en las redes sociales por los costosos regalos.

Karla Tarazona y Rafael Fernández se casaron en diciembre del 2020. Foto: Instagram

“A mi vida llegó una persona que me hizo sentir tan segura de tomar decisiones (...) que no me estaba equivocando cuando dejaba mi corazón abierto”, declaró Karla Tarazona sobre su matrimonio con Rafael Fernández en el programa “En boca de todos”.

Tanto en el 2020 como en el 2021, Karla Tarazona habló de su deseo de convertirse en madre de una niña. “En verdad sí me gustarían dos mujercitas porque imagínate tener solo una y que crezca entre tanto hombrecito, y sería, pues, la última”, mencionó en referencia a que todos sus hijos son varones en entrevista con Magaly Medina.

Karla Tarazona y Rafael Fernández se separan

El último viernes 26 de agosto del 2022, Karla Tarazona confirmó su separación con Rafael Fernández por mutuo acuerdo mediante Instagram. La conductora también reveló más tarde que buscará refugio en sus hijos tras la ruptura de su relación que duró aproximadamente dos años.

Comunicado de Instagram de Karla Tarazona que confirma su separación con Rafael Fernández. Foto: Instagram/@latarazona

Según Karla Tarazona, el ‘Rey de los Huevos’ fue un apoyo incondicional para el juicio que enfrentó con Leonard León por pensión de alimentos que finalmente ganó la famosa a finales del 2021. Sin embargo, existieron problemas durante el matrimonio, tales como que Leonard León no brindaba la autorización para que sus hijos viajaran en familia con Rafael Fernández, motivo por el que estos se quedaron sin sus vacaciones a Estados Unidos ni tampoco pudieron mudarse.

Además, Karla Tarazona reveló que ambos llevaban terapia de pareja para lidiar y poder mantener su relación: “La mejor decisión por ambas partes, fue tomar terapia de pareja. Es un tema de prevención porque cada uno viene con sus fantasmas y en una relación cuesta trabajo la convivencia. La terapia que llevamos hasta el día de hoy nos ha servido mucho para replantear nuestra vida personal y sentimental”, expresó la conductora.

Aunque no se ha confirmado el motivo real de su separación, seguidores teorizan que podría deberse a los problemas con la expareja de Karla Tarazona, Leonard León, así como también a que se acabó el amor entre la conductora y Rafael Fernández.