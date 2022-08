‘Samu’ sobre ruptura de Karla Tarazona y su esposo: “Si lo han anunciado, no hay marcha atrás”

No podía creerlo. Samuel Suárez, amigo cercano de Karla Tarazona, no dudó en pronunciarse en sus redes sociales tras la abrupta separación de la conductora y el ‘Rey de los huevos’ Rafael Fernández.

La cara principal de “Instarandula” señaló que es una noticia muy “triste” y que ambos hacían una “linda pareja”. Por otro lado, admitió que, al igual que el resto del público, no se esperaba esta separación.

“ Me ha dejado sorprendido el anuncio. Yo he tenido la oportunidad de conocerlos y disfrutar de ellos como relación. Rafael siempre ha estado con los hijos de Karla. No entiendo el motivo de la ruptura, se acabó el amor ”, declaró el popular Samu en sus historias de Instagram.

Suárez afirmó que esta ruptura fue algo que nadie se vio venir, debido a que siempre se mostraban juntos y, aparentemente, muy enamorados. “Si lo han subido a sus redes sociales es porque no hay marcha atrás”, afirmó el periodista.

Además, reveló que, durante la pandemia, se comunicó con Tarazona y esta le contó muchos detalles de la gran y sólida relación que tenía con Rafael Fernández y el vínculo que habría construido el empresario con sus hijos, como una familia.

“Me sorprende mucho, la verdad, muy triste noticia”, concluyó Samu, y lamentó, como muchos de los seguidores de la pareja, la separación del matrimonio.

Comunicado de Karla Tarazona y Rafael Fernández en redes sociales

La ahora expareja posteó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que informaron a sus fans sobre el difícil momento que vienen atravesando.

“Este tipo de noticias siempre serán difíciles de dar, debido a que al ser personajes públicos también somos seres humanos”, inició el texto.

“ Es por eso que queremos comunicarles nuestra decisión de separarnos por mutuo acuerdo, muy meditado, por el cariño y respeto que nos tenemos ”, escribieron. Así, dejaron en claro que ya no son pareja.

“Este proceso es difícil para ambas partes y pretendemos transmitirlo pidiendo respeto, discreción y cuidado para preservar el bienestar de los involucrados. Agradecemos a nuestro público y a los medios de comunicación su comprensión y respeto ante esta situación, ya que no hablaremos más de este tema”, sentenciaron.

Se sinceraron con Magaly Medina

“Ellos hablaron que iban a terapia, hablaron cómo enfrentaban los problemas cotidianos de ser un matrimonio ensamblado, que traía hijos de relaciones anteriores y además lidiar como pareja”, comentó Magaly en su programa antes de presentar el extracto de la entrevista pasada.

Rafael Fernández comentó que no temía acudir a ayuda profesional. “(Karla Tarazona) tiene el carácter de una mujer muy independiente, me paseé como con 10 psicólogos para que analizaran (...) No tengo miedo de decir que he hablado con psicólogos para que me ayuden a leer a la otra persona”, dijo.

¿Cómo se siente Karla tras anunciar su separación con Rafael Fernández?

Varias horas después de que Karla Tarazona y Rafael Fernández dieran a conocer el fin de su matrimonio, la conductora de “D’ Mañana” publicó una historia de Instagram en la que dejó entrever cómo estaría atravesando este difícil momento de su vida.

Según indicó en su estado, Karla se apoya en sus hijos y asegura que ellos son su motivo más grande para continuar. “Mi mayor fuerza, siempre. Pa’ lante”, escribió sobre una fotografía que los tenía a ella y a sus herederos como protagonistas.

¿Cuándo se conocieron Karla Tarazona y Rafael Fernández?

Karla Tarazona y Rafael Fernández se conocieron a mediados del 2020 en una reunión de amigos. Según reveló la pareja, estos hicieron ‘click’ la misma noche e incluso compartieron un primer beso; sin embargo, prefirieron mantener sus citas en secreto.