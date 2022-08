Rafael Fernández: ¿qué profesión estudió y cómo nació su exitosa empresa de huevos?

La farándula peruana está conmocionada tras confirmarse la ruptura sentimental de Karla Tarazona y Rafael Fernández. El último viernes 26 de agosto, la presentadora de televisión envío un comunicado en sus redes sociales alegando que la decisión fue tomada por ambas partes.

Un nuevo divorcio se aproxima en el ámbito del espectáculo peruano luego de que la exconductora de “Hola a todos” confirmó la noticia de su separación con ‘El rey de los huevos’, quien es aún su esposo.

Rafael Fernández: ¿cómo nació su empresa de huevos?

Según información de la página web de su negocio Eggtreme, la empresa inició en el año 1999 y una de sus misiones desde aquella fecha es entregar cultura de un servicio excelente y compromiso, por lo que siempre están constantemente innovando.

Sin embargo, Fernández tuvo un motivo fuerte que lo llevó a crear esta compañía que ahora lidera el mercado nacional en su rubro.

“Tuve una gran quemadura en la mitad de cara. Fui al dermatólogo y me dijo que estaría bien, solo tenía que consumir siete claras de huevo al día. Me quedé impresionado porque no conocía con exactitud las bondades del calcio. Al mes, tuve resultados increíbles y, a los dos meses, no parecía que había sufrido una quemadura. Soy un testimonio y parte de esto”, comentó en su momento para Perú 21.

Rafael Fernández: ¿qué carrera estudió?