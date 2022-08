Karla Tarazona y Rafael Fernández: la vez que el empresario le regaló una camioneta de 75.000 dólares

Karla Tarazona y Rafael Fernández anunciaron el fin de su matrimonio tras años de casados. Esta noticia llamó la atención de sus seguidores que estaban acostumbrados a verlos muy enamorados.

Rafael Fernández solía demostrarle su afecto a su cónyuge dándole regalos. U no de los más costosos fue una enorme camioneta valorizada en 75.000 dólares que le obsequió en su primer mes de casados.

¿Por qué Rafael Fernández le regaló una camioneta de 75.000 dólares a Karla Tarazona?

En el 2021, ambos celebraban sus primeros 30 días de relación, y el ‘Rey de los huevos’ decidió sorprender a su esposa con un ostentoso vehículo. La también presentadora de televisión mostró su regalo en redes sociales y en el programa de Magaly Medina.

“ Un nuevo integrante en la familia. Gracias, mi amor. Ahora entramos todos ”, escribió Karla Tarazona en ese momento junto a las fotografías donde aparece posando en su nueva camioneta con su esposo.

Sumado a ello, Tarazona reflexionó en el mismo post sobre su relación con Fernández y sus planes para el futuro: “Año lleno de sorpresas. Sueños cumplidos, metas alcanzadas. Estoy segura que llegaremos lejos, de la mano de Dios, todo es posible”.

Comunicado de Karla Tarazona y Rafael Fernández en redes sociales

La hoy expareja publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que informaron a sus fans sobre el complicado momento que vienen atravesando.

“Este tipo de noticias siempre serán difíciles de dar, debido a que al ser personajes públicos también somos seres humanos”, inició el texto.

“Es por eso que queremos comunicarles nuestra decisión de separarnos por mutuo acuerdo, muy meditado, por el cariño y respeto que nos tenemos”, escribieron.

Comunicado de Instagram. Foto: Karla Tarazona/Instagram

“Este proceso es difícil para ambas partes y pretendemos transmitirlo pidiendo respeto, discreción y cuidado para preservar el bienestar de los involucrados. Agradecemos a nuestro público y a los medios de comunicación su comprensión y respeto ante esta situación, ya que no hablaremos más de este tema”, sentenciaron.

‘Samu’ sobre ruptura de Karla Tarazona y su esposo: “Si lo han anunciado, no hay marcha atrás”

La cara principal de “Instarandula” señaló que es una noticia muy “triste” y que ambos hacían una “linda pareja”. Por otro lado, admitió que, al igual que el resto del público, no se esperaba esta separación.