Karla Tarazona: Rafael Fernández y la vez que reveló que llevaba terapia para salvar su matrimonio

Karla Tarazona y Rafael Fernández eran una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. El empresario demostró ser su apoyo en los momentos difíciles de la conductora, como durante los problemas legales que mantiene con su expareja Leonard León. Sin embargo, el último 26 de agosto, su matrimonio terminó mediante un comunicado que ambos publicaron en redes sociales.

Según el escrito, ambos llegaron a “mutuo acuerdo, muy meditado por el cariño y respeto” que se tienen, por lo que decidieron poner fin a su vínculo. Incluso, Magaly Medina quedó en shock durante su programa en vivo al enterarse de la noticia, ya que la conductora de “D’ mañana” comentó que tenía planes de agrandar la familia este año.

Los seguidores de Tarazona se preguntan cuál habrá sido el motivo que los llevó a tomar esta decisión. Por ello, en esta nota recordamos la vez que ambas figuras le confesaron a la ‘Urraca’ que llevaban terapia psicológica para fortalecer su matrimonio.

Se sinceraron con Magaly Medina

“Ellos hablaron que iban a terapia, hablaron cómo enfrentaban los problemas cotidianos de ser un matrimonio ensamblado, que traía hijos de relaciones anteriores y además lidiar como pareja”, comentó Magaly en su programa antes de presentar el extracto de la entrevista pasada.

Rafael Fernández comentó que no temía acudir a ayuda profesional. “(Karla Tarazona) tiene el carácter de una mujer muy independiente, me paseé como con 10 psicólogos para que analizaran (...) No tengo miedo de decir que he hablado con psicólogos para que me ayuden a leer a la otra persona” , dijo.

La expareja estaba a punto de cumplir dos años de casados; sin embargo, pusieron punto final a su historia de amor. En ese sentido, Magaly reflexionó y comentó que la personalidad independiente de la presentadora se habría formado tras sus caóticas relaciones pasadas. “Ha tenido que lidiar con la irresponsabilidad del padre de sus hijos”.

¿Desde cuándo acudían a terapia?

Karla Tarazona buscaba desestigmatizar la decisión de una pareja cuando acude a terapia, por ello no tuvo problemas en comentarlo en varias ocasiones. “Nuestra relación se dio bien apresurada y siempre comentábamos sobre la idea de llevar terapia en pareja para conversar con una persona que sea neutro y nos ayude a llegar a un acuerdo en las cosas en las que no lo estábamos”, dijo en entrevista con Trome.

Asimismo, reveló que empezaron a ir a estas citas desde finales de junio del 2021. “La terapia nos hace entender lo que es bueno para los dos. Además, estamos apoyando la nueva campaña de terapia de pareja, de la ONG Una vida por Dakota, que busca incentivar que las parejas vayan a hacerse sus chequeos juntos porque, así como hacemos planes de viajar y salir juntos, también lo debemos hacer para ir a chequearnos”, dijo en aquella oportunidad.