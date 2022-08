La vez que Rafael Fernández sorprendió a Karla Tarazona en TV por su segundo aniversario

Karla Tarazona y Rafael Fernández se separan. La expareja sorprendió con un comunicado en el que confirmó el fin de su matrimonio tras dos años juntos. Ahora, muchos se preguntan cuál fue el motivo de esta ruptura amorosa, pues hasta hace poco, a inicios de agosto, la conductora y el empresario presumían su amor en la televisión y se mostraban felices.

La última vez que protagonizaron un romántico momento en la pantalla chica fue cuando celebraron su segundo aniversario de relación, el 9 de agosto de 2022.

Fue el empresario quien llegó al set del programa “D’ Mañana” para sorprender a Karla Tarazona con un ramo de flores. Un día antes, se había sometido a un reto extremo en el temido ‘globo de la muerte’ de un circo, que consta de tres motociclistas haciendo piruetas a su alrededor. Todo ello para demostrar su amor a la presentadora.

¿Qué planes tenían Karla Tarazona y Rafael Fernández?

Karla Tarazona se emocionó al ver a su en ese entonces esposo ingresar por la puerta del estudio, le agradeció por el romántico gesto y reveló que gracias a él pudo curar sus heridas del pasado.

“Él ha estado conmigo en los momentos más difíciles y de eso tengo que agradecerle, porque ha sido artífice de muchas decisiones que he tomado, y ya no les tengo miedo. Él está a mi lado y me está apoyando”, expresó.

Luego, Karla Tarazona reveló que junto a Rafael Fernández deseaban tener un hijo y contraer matrimonio religioso . “Está pendiente la boda religiosa y ampliar la familia, pero pienso que todo tiene un proceso, cumpliendo nuestras metas personales y como pareja... Creo que con los cuidados suficientes puede llegar en cualquier momento, y así también llegará una Rafaelita ”, agregó.

¿Por qué terminaron Karla Tarazona y Rafael Fernández?

Hasta el momento, no sabe la razón principal por la cual Karla Tarazona y Rafael Fernández decidieron separarse . En el comunicado que emitieron solamente indican que la ruptura amorosa fue una decisión de “mutuo acuerdo y muy meditada” por el cariño y respeto que se tienen.