Jossmery Toledo desmiente acusaciones de Phillip Butters tras viaje a Dubai: “Tengo mi plata”

Jossmery Toledo se ha convertido en una de las figuras públicas más sonadas del espectáculo nacional y cada vez que comparte alguna actividad en sus redes sociales da que hablar. En los últimos días, la exintegrante de “Esto es guerra” viajó hacia Dubai, donde pudo conocer sus lujosas instalaciones, las cuales mostró a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, este nuevo país conocido por la exintegrante de la Policía Nacional generó un desatinado comentario por parte de Phillip Butters, quien cuestionó la procedencia del dinero con la que la influencer pudo viajar. Tras algunos días de aquel episodio, la modelo dio su descargo tras lo comentado por el presentador televisivo.

Jossmery Toledo desmiente acusaciones de Phillip Butters

Jossmery Toledo precisó que gracias al dinero ganado por su trabajo puede recorrer diversos países como lo hizo con Dubai. Asimismo, la chica reality aseguró que sus valores le impiden realizar otro tipo de actividades con tal de obtener beneficios.

“Es la primera vez que viajo a Dubái y he visto que muchas chicas hacen el otro oficio, pero el hecho que yo viaje hasta allá no quiere decir que yo lo pueda hacer, no me gusta, no lo haría”, inició.

Jossmery Toledo se ha vuelto una influencer de gran importancia en el espectáculo nacional. Foto: Jossmery Toledo/ Instagram

“ Son valores que tengo, no lo podría hacer. La gente dice cómo viajé, pero tengo mi plata, he trabajado y la gente que me conoce sabe ”, añadió para Extra.

Jossmery Toledo se queja del fuerte calor de Dubai

No todo fue color de rosa en la travesía de Jossmery Toledo por Dubai, pues durante sus primeros días en aquella nación exótica se quejó del abrumador calor que se siente durante el día. Asimismo, la modelo señaló que la diferencia horaria le afectó, por lo que tuvo que recurrir al gimnasio para despejar la mente.