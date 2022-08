Brunella Horna responde a críticas y confiesa que estaba “nerviosa” cuando entrevistó a Tini

Brunella Horna dejó boquiabiertos a propios y extraños este 2022 cuando asumió el reto de ser la nueva conductora de “América hoy”, ya que nunca antes se le había visto en algún puesto similar. Desde ahí, hasta el momento, ha sido muy criticada por personajes mediáticos como Magaly Medina.

Esta semana, volvió a ser el centro de atención de muchos de sus seguidores y fanáticos de la artista internacional Tini debido a una entrevista que le hizo en la ciudad de Colombia, hasta donde viajó para conversar con ella.

¿Qué dijeron los usuarios de dicha entrevista?

En la tan famosa conversación entre la empresaria trujillana y la cantante argentina se realizaron comentarios en referencia a su boda con el excongresista Richard Acuña, al punto de invitarla a su fiesta. Asimismo, le contó que era del signo zodiacal piscis y hasta le dijo que podía cocinarle un arroz con pato como buena norteña.

Críticas de usuarios a entrevista de Brunella Horna a Tini. Foto: captura de Twitter

Aparentemente, no fue muy bien recibida porque los internautas esperaban algo más. Las críticas en internet no se hicieron esperar. Es por ello que se generaron comentarios como “tiene la oportunidad de oro de entrevistar a Tini y le dice: ‘Ay, soy piscis’”, “Cómo van a poner a Brunella Horna a entrevistar a la triple T”, “5 años de periodismo llorando” y más.

¿Qué dijo Brunella Horna al respecto?

En sus redes sociales, la presentadora de televisión Brunella Horna detalló cómo fue todo el proceso para llegar a conocerla: “ La verdad es algo que yo aprendí ayer. Cuando es un artista internacional como Tini, hay muchas pautas antes de llegar a ella y hacerle cualquier entrevista. Así que, cuando yo llego, tenía varias preguntas de su vida y relación, pero cinco minutos antes me dijeron que no se puede (...)”.

Asimismo, continuó diciendo: “Yo estaba demasiado emocionada de que me hayan dado la oportunidad de estar ahí. Entré, vi el camerino de Tini, esperé ahí un ratito y estaba supernerviosa. Entré y ella me abrazó y me trató como si fuera su amiga de toda su vida”.