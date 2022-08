Susy Díaz denuncia que el Estado le sigue cobrando intereses por reparación civil ya saldada

Susy Díaz atraviesa un momento difícil luego de haber sido notificada por la Procuraduría con un documento en el que le piden abonar los intereses del proceso judicial de la reparación civil que pagó en el 2013, ordenado por el Poder Judicial.

La excongresista reveló que ahora le piden la cifra de 188.000 soles; sin embargo, la madre de Flor Polo manifiesta que esto es una injusticia y lo considera una persecución política.

En entrevista con La República, reveló su pesar al ver que otra vez se encuentra sumida en un problema con la justicia peruana. Asimismo, precisa por qué este pedido debería ser anulado.

“Puedo denunciar al Estado porque es una injusticia (...) El abogado anterior ya había hecho el descargo diciendo que en el Código Penal no se cobran intereses judiciales y, aparte, hizo un descargo porque ya había prescrito. Cuatro años que sola me levanto porque nadie colabora, no me puedo comprar nada. Estoy mal de salud, la cabeza me duele , tengo que estar inyectándome. Estoy en una edad donde quiero paz, tranquilidad. Solita me estoy levantando”, expresó angustiada.

Susy Díaz fue congresista en el periodo 1995-2000. Foto: composición LR/ Instagram/Susy Díaz

Susy Díaz recuerda las dificultades que atravesó para pagar la reparación civil

La ex madre de la patria, Susy Díaz, fue una de las pocas sentenciadas que sí canceló su deuda con el Estado, después de ser condenada en 2009 por recibir dinero de Vladimiro Montesinos.

“El año 2000 salgo del Congreso, me notifican de la Fiscalía, la Policía, de todas las entidades. En 2005 me embargan mis cuentas, me abren juicio. En 2011 me hacen pagar 100.000 soles míos y 100.000 soles de Montesinos. En 2013 termina la persecución política. En ese año tuve que hacer un préstamo del banco, rematar un departamento. Me la rebusqué, pero pagué”, precisó.

¿En qué año Susy Díaz ingresó al Congreso de la República?

Corría el año 1995, Susy Díaz formaba parte del Movimiento Independiente Agrario (MIA) y recibió el número 13, el cual lo convirtió en su cábala. Fue la única representante de su partido en obtener una curul al conseguir 10.280 votos.

Susy Diaz se encuentra delicada de salud. Foto: archivo

Pese a los prejuicios por ser una figura de la farándula y haber sido víctima de acoso sexual durante su desempeño político, Susy Díaz presentó 120 proyectos de ley, de los cuales se promulgaron 30, convirtiéndose en la parlamentaria con más iniciativas legislativas en su gestión.