Stephanie Valenzuela, mejor conocida como Tefi Valenzuela en la farándula local, inició su carrera artística cuando tuvo sus primeras apariciones en los realities de competencia “Combate” y “Esto es guerra”. Así logró hacerse conocida como chica rality y, tras varios años, decidió incursionar en la música lanzándose como cantante.

Sin embargo, Tefi no siempre pensó en ser una figura pública ni mucho menos estar bajo los reflectores. Antes de su aparición en televisión, la expareja de Mario Irivarren cursó una carrera universitaria, un tema desconocido por varios de sus fanáticos.

¿Qué carrera estudió Tefi Valenzuela?

Así lo dio a conocer la tarde de este 26 de agosto por medio de su perfil de Instagram. La modelo quiso interactuar un poco con sus seguidores a través de la casilla de preguntas de la plataforma social. Fue ahí cuando uno de sus seguidores le cuestionó: “¿Qué carrera estudiaste, Tefi?”.

La exchica reality respondió que estudió la carrera de Arquitectura en la universidad; no obstante, poco antes de culminarla, decidió retirarse para ingresar a “Combate”.

“ Estudié nueve ciclos de Arquitectura (cuatro años y medio) y lo dejé por la televisión, y fue la mejor decisión que tomé en mi vida”, contó . Asimismo, relató que solo cursaba esa profesión debido a presión familiar, pues nunca la vio como su vocación.

“Ojo, no digo que sea para todos, hay muchos que aman la arquitectura. Yo estudiaba por cumplirle a mis papás, no porque me gustara y si me hubiera quedado en eso sería muy infeliz, probablemente con mi sueño frustrado”, expresó en otro momento.

Tefi Valenzuela estudio la carrera de Arquitectura. Foto: Instagram

Tefi contó, además, que tiempo después se inscribió en un instituto para estudiar la carrera de Comunicaciones. Esto duró un período de dos años y le gustó mucho llevar las materias de redacción y radio, que eran en las que más destacaba.

“También tomé clases de canto, actuación y baile. Estoy certificada como life coach y ahora cursando mi segunda certificación de coaching con base antropológica y, además, llevo otros talleres y cursos cortos que tienen que ver con mindset y espiritualidad”, agregó la cantante de género urbano.

¿Cuándo decidió Tefi Valenzuela que quería dejar su carrera?

En entrevista con el programa mexicano “Tu-night”, Stephanie Valenzuela fue elogiada por el presentador del espacio, Omar Chaparro, por ser una de las tiktokers con más estudios que él conocía.

Ahí, la exintegrante de “Combate” contó que fue obligada a estudiar Arquitectura y relató cuál fue el momento en el que supo que no quería continuar más en la universidad. “No hice la tesis, porque me revelé, porque no querían validar unos sílabos, y dije: ‘Yo no pienso estudiar más. Ya estudié lo que tenía que estudiar’”, acotó Tefi.