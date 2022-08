Samahara Lobatón comparte reflexión tras ser denunciada por estafar a clientes con miles de soles

Samahara Lobatón se encuentra en el ojo de la tormenta al haber sido acusada de estafar a varios clientes que compraron productos de su emprendimiento. Luego de afirmar que gastó 40.000 soles en el primer cumpleaños de su hija, una joven reveló a “Magaly TV, la firme” que la influencer no le envió los productos solicitados y que nunca le propuso una solución.

“Hay una chica que la denuncia en provincia porque le compró unos productos que (Samahara) vende por internet y que después de darle muchos pretextos, primero solo le entregó una parte y el resto no se lo entregó hasta el día de hoy”, comentó Magaly Medina.

Frente a ello, la hija de Melissa Klug prefirió no referirse en sus redes sociales y solo publicó una imagen junto a un curioso mensaje en sus historias de Instagram. “Lo mejor es ganar en silencio y que los demás piensen que vas perdiendo”, compartió.

Reflexión de Samahara Lobatón. Foto: Instagram/Samahara Lobatón

La denuncia a Samahara Lobatón

“Samahara Lobatón, te pido que me devuelvas los 2.200 soles de los productos que nunca me llegaron y que nunca me has querido cambiar. Eres una estafadora”, comenzó diciendo Lucía Gamero, la denunciante, a las cámaras de “Magaly TV, la firme”.

La joven arequipeña contó que realizó un pedido a la página Xixi Store en Instagram para comprar tres pares de zapatillas, dos conjuntos de buzos, dos muñecas y un tomatodo; para ello, hizo tres depósitos. La última transferencia fue el 25 de mayo.

En esa fecha, le comunican que Samahara se encuentra en Estados Unidos y que no obtuvo todos los productos solicitados y le pidió que escoja otras opciones, aun así, el equipo de Magaly constató que la influencer realmente se encontraba en Panamá, según su registro migratorio.

Al final, su pedido llegó el 18 de junio, pero incompleto. “Me llega una caja chica, y digo ‘aquí no están todos mis productos’. Me faltaba una zapatilla roja y las muñecas”, comentó y precisó que al día de hoy no le dan una solución.

“Me decía que llegaría en una fecha, otra fecha y nunca llegaba (...). No me ha estafado solamente a mí, ha estafado a un montón de personas”, dijo Lucia Gamero. También pide a la influencer que trabaje y no se aproveche del esfuerzo de los demás. “Sería bueno que lo hiciera con el sudor de su frente, no con el sudor de la frente de los que está estafando”, agregó.

Emprendedores denuncian a Samahara de no cumplir con contratos

Varios emprendedores ven en reconocidos influencers una ventana para promocionar sus productos al contar con exhuberantes cifras de seguidores en sus redes sociales. Algunos de ellos apostaron por Samahara Lobatón, quien cuenta con una comunidad de 1 millón de personas en su cuenta de Instagram, sin embargo, el resultado no fue el esperado.

Emprendedora exige reembolso de dinero a Samahara Lobatón. Foto: captura de ATV

Dos jóvenes conversaron con “Magaly TV, la firme” y relataron que le pagaron 350 soles a Samahara para realizar un sorteo en su perfil; a cambio, la hija de Melissa Klug les prometió que ganarían de 500 a 1000 seguidores. “Le hago el abono (…) Pero yo obtuve a lo mucho 380 seguidores, exagerando, prácticamente un sol por seguidor”, dijo.