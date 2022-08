Rosángela Espinoza revela que no usa zapatillas de marca: “Ese dinero lo invierto en otras cosas”

George Rubin, el bloguero del momento que analiza si un calzado es original o falso, se encontró con Rosángela Espinoza para realizar la conocida secuencia “Cazando fakes” en la farándula peruana. Luego de pasar el ‘diagnóstico’ de sus zapatillas, la siempre polémica modelo respondió sobre el contenido que emplea el tiktoker y dijo que “ella no aparenta algo que no es”.

La integrante de “Esto es guerra” fue consultada sobre si ella compraría unas zapatillas originales o bambas. A lo que ella contestó: “Ahorita lo estoy invirtiendo en otras cosas, como acabo de comprar mi ‘depa’, hay que tener bastante personalidad. Como se dice, la marca no te hace, tú eres la original y punto”.

Asimismo, la chica reality afirmó que no le genera preocupación si Rubin vuelve a tomarla como ejemplo en sus futuros videos. “La verdad que eso me da igual, George está haciendo su trabajo como tiktoker, como especialista de marcas de zapatillas, lo que son carteras, entonces él está haciendo su trabajo”, expresó para el programa “En boca de todos”.

En esa línea, la exintegrante de “Bienvenida la tarde” fue consultada sobre si usa calzados ‘fake’ o no. “Sería mentirosa, ‘pinocha’, al decir que nunca he utilizado ‘fake’. Me han llegado canjes de carteras, así que he tenido que promocionar, o sea, sin querer, sin saber, pero ha sido hace cuántos años que he apoyado a emprendedores peruanos”, recordó la popular ‘Chica Selfie’.