Raúl Romero molesto porque usaron su voz en ‘promo’ de “Esto es Habacilar”: “Hicieron algo muy errado”

Raúl Romero es una de las figuras más resaltantes entre el jurado de “La voz senior”. Su aparición en el show ha marcado su regreso a la pantalla chica luego de muchos años. Sin embargo, el afamado ‘Cara de haba’ se sintió mortificado porque utilizaron su voz para promocionar el reality de verano “Esto es Habacilar” de América TV , que provocó falsas expectativas en la audiencia.

Debido a ello, muchos de sus seguidores pensaron que Romero estaría al frente de la conducción del programa de competencia y hasta creyeron que se trataría del regreso de “Habacilar”; no obstante, grande fue la decepción al no verlo al frente del espacio televisivo y que este era la misma versión de “Esto es guerra”.

¿Qué dijo Raúl Romero?

En exclusiva para “Arriba mi gente”, Raúl Romero habló sobre la molestia que le generó el uso de su voz para “Esto es Habacilar”.

“ La verdad es que sí me molestó. En cierto modo, me asombró que se hiciera algo tan errado (por crear falsa expectativa en la audiencia). El efecto es ‘voy a ver a Raúl’; es más, no creían que yo no iba a estar. La confianza en la gente es tanta en lo que la TV les dice, que a ellos les parecía mentira que una promoción en la que sale mi voz, no fuera a estar yo”, sostuvo.

“En mis redes decía: ‘Yo no voy a estar en ese programa’ y no se lo creían”, agregó.

Raúl Romero lloró al ver las muestras de cariño de sus fans

Asimismo, Raúl Romero reveló que le conmovió ver el cariño que sus seguidores le expresaron durante esos días. Si bien, a lo largo de su carrera, el público le ha demostrado su fidelidad, aseguró que, ante su posible regreso a la TV, sus fans le hicieron sentir lo que ha logrado al ganarse su admiración y respeto.

“Yo estaba reconsiderando... movido por el cariño de la gente, hasta mi esposa es testigo de que he llorado al ver el cariño de la gente en ese momento”, comentó.