Lita Pezo niega favoritismo en “La voz Perú”: “Un artista no solo puede definirse por su voz”

Lita Pezo fue rechazada de “La voz Perú” 2021, pero este año volvió por la revancha y terminó siendo la ganadora absoluta del concurso. La joven de 23 años, conocida como la imitadora de Isabel Pantoja por su participación en “Yo soy”, sueña con tener un nombre propio en la música.

En esta entrevista para La República, nos cuenta cómo superó el difícil momento que le tocó vivir cuando casi se retira de los escenarios . Habla del premio que rechazó cuando ganó “Yo soy kids” 2014 y responde a quienes la acusan de haber tenido favoritismo en el programa de Latina.

Lita Pezo habla de “La voz Perú” 2022

—¿Fue difícil para ti volver a “La voz Perú” después de que te rechazaron en la anterior temporada?

—Definitivamente, el año pasado marcó un antes y después en mi vida, pasé por situaciones fuertes a nivel personal y profesional. El camino no era fácil, muchas trabas, puertas cerradas. Venía trabajando como imitadora, pero necesitaba ofrecer algo nuevo como mi nombre y estilo —además, tuve problemas de salud—. Intenté entrar a “La voz”, y no pasar fue chocante para mí.

—¿Alguna vez perdiste la esperanza durante este camino?

—Pensé en no seguir porque es mucho esfuerzo. Lo estoy intentando, pero no se me da. No se puede avanzar más como yo quisiera. Con el tema del COVID-19, no estaba cantando igual y me costaba volver a salir a un escenario, estar a mi 100%. Pensé que ya pasó mi tiempo: de repente, me dedico a otra cosa; entonces, muchas cosas vinieron a mi mente . Sí, (pensé retirarme de la música). Eran varios caminos, pero no me funcionaba absolutamente nada.

Lita Pezo ganó la última temporada de "La voz Perú". Foto: composición LR/Instagram/Lita Pezo/"La voz Perú"/Instagram

—¿Por qué elegiste a Eva Ayllón como tu entrenadora y no a Noel Schajris?

—Los cuatro son referentes míos. Noel Schajris ha marcado mi niñez. Lo escuchaba por sus baladas, pero también, cuando empecé a ver el programa, hay un tema de estrategia. Lo primero que pensé fue en pasar la audición y, luego, lo que dicte mi corazón. Pero, en ese momento, con Eva fue algo muy mágico . Ella me conocía, pero no hablamos directamente. Creo que es algo de Dios. Dije: “Esta vez voy por mi corazón”, y fui con la maestra Eva.

—¿Además de firmar con Universal Music, también te dieron dinero?

—No, ya hubiera querido (ríe). No hay premio económico, solo es firmar con la disquera Universal, el cual es un gran paso. Es un proceso, estoy emocionada por empezar.

Responde a acusaciones sobre favoritismo en “La voz Perú”

—¿Qué le dirías a quienes aseguran que tuviste favoritismo en el concurso?

—Me decían “Ya tuviste oportunidad”. Yo gané un concurso en imitación, pero era limitante, no podía hacer algo más como yo; entonces, intenté que puedan verme como Lita, pero siempre me eliminaban; por eso todos me ponían “Mejor quedate como ‘La Pantojita’”. Yo sentía que aún no veían mi potencial como Lita; hasta no conseguir eso, no iba a estar tranquila. Me dolía mucho , como artista solista que también quiere un lugar en sus corazones. Ahora estoy feliz y agradecida con Dios por volver a cantar. Y no hubo favoritismo en ningún aspecto, el programa ha sido equitativo.

—Muchos dicen que ahora para ser cantante no se necesita tener una excelente voz. ¿Tú qué opinas?

—Hay artistas que cantan, pero conectan más con su personalidad y con su interpretación. Creo que un artista no solo puede definirse por su voz . Hay diferentes tipos de conexiones con el público. A mí me decían “Tú no tienes mucha voz” —y claro, hay infinidad de voces espectaculares y con grandes técnicas—; pero, en mi caso, yo traté de mostrar algo diferente, de interpretar más.

Lita Pezo desea que no la recuerden como ‘La Pantojita’

—¿Has considerado dejar de imitar a Isabel Pantoja de manera definitiva?

—Mi idea es que, cuando mi carrera esté encaminada, definitivamente dejaría a Isabel Pantoja. Me dolería, pero cerraría ese ciclo en mi vida. Lo llevaría en mi corazón porque es parte de mi historia. Al menos este año voy a dejar poco a poco los eventos de Pantoja para que vean lo nuevo de Lita.

—¿Es cierto que la propia Isabel Pantoja te mandó un saludo por haber ganado “La voz”?

—Sí, me hizo llegar el mensaje Santi Lesmes. Ella me impulsó a que siguiera con mi carrera artística. La conocí en persona en 2017; luego, este año la volví a ver en su concierto. Fui como una simple espectadora, pero en pleno escenario me mandó saludos.

Lita Pezo rechazó premio de “Yo soy kids”

—¿Es cierto que cuando ganaste “Yo soy kids” te dieron una beca para la Universidad César Vallejo? ¿Llegaste a usarla?

—Sí, fue una beca y el trofeo. No llegué a usarla. Había todo un proceso para utilizar la beca. Tenía que prepararme antes para poder ingresar, como un preacadémico. No la llegué a tomar porque no sabía la magnitud de cambios que iba a tener en mi vida a mis cortos 16 años.

Empecé a trabajar, a viajar y a tener responsabilidades. Entonces, no fui a estudiar a la Universidad César Vallejo. Estudié en un instituto, y hasta ahora no termino mi carrera de Ciencias de la Comunicación, pero quisiera cerrar ese ciclo de estudios.

—¿Qué otros proyectos tienes para tu carrera artística?

—Mi carrera ya está encaminada. Este ha sido el primer paso: viene un nuevo comienzo para mí. El premio es grabar una canción con Universal. Me encanta el género balada, pero no estoy cerrada a la posibilidad de variar . Estoy en un momento de explorar. Me emocionan estas nuevas experiencias.