Gino Pesaressi se refirió a la abrupta salida de “En boca de todos”, tras más de un año como conductor, y respondió el comentario de Maju Mantilla, quien indicó que su ahora excompañero de trabajo “le faltó tiempo para aprender”. El chico reality, dedicado a sus negocios, lamentó haber tenido que dejar el magazine del mediodía.

En declaraciones a un medio local, resaltó lo aprendido en el canal y negó haberle incomodado las palabras de la ex Miss Mundo 2004. “Siento que pude haber hecho más cosas, pero el formato del programa me amarraba a estar así”, señaló.

“ Cada comentario lo tomo con mucho respeto y hasta le doy la razón . Recién tengo un año y medio en la conducción”, dijo sobre la opinión de la figura de América Televisión.

“Intento crecer y hacer más cosas día a día, porque si me pongo a pensar en las cosas que no me han salido bien estaría pensando en el pasado”, añadió a Trome.

Maju Mantilla y Gino Pesaressi trabajaron juntos en el programa "En boca de todos". Foto: Composición LR / Instagram/ majumantilla / ginopesaressi

¿Qué dijo Maju Mantilla sobre Gino Pesaressi?

Maju Mantilla se pronunció sobre la repentina salida de Gino Pesaressi de “En boca de todos”. Se refirió a su desempeño en el magazine durante el año y medio que estuvo.

“Gino hizo un bonito equipo con nosotros, se acopló muy bien. Era muy poco el tiempo que estuvo y trabajar en un programa en vivo no me parece nada fácil y más en nuestro programa”, expresó.

“De repente le faltó tiempo, pero creo que, en cualquier momento, podría volver a verlo, no sé si en mi programa o en otro”, acotó la exreina de belleza.

A esto se dedica Gino Pesaressi tras dar un paso al costado en EBDT

Gino Pesaressi está dedicado a sus otros negocios, fuera del rubro de la televisión. En redes sociales, continúa siendo influencer de marcas.

Por otro lado, retomó sus shows de animación discotecas y fiestas. Así también, se animó a abrir su propio restaurante de comida Nikkei.