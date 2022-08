Alejandra Baigorria se muestra vulnerable: “Hoy día todo está lleno de problemas”

Alejandra Baigorria es una chica reality caracterizada por los miles de emprendimientos en los que ha trabajado con éxito. Casi siempre suele mostrarse optimista y feliz en sus redes sociales; sin embargo, esta vez la influencer compartió un video donde se le veía decaída hablando del pésimo día que había tenido sin dar mayores detalles. En ese sentido, manifestó: “ Nosotros (artistas) también somos seres humanos y pasamos por problemas. Es de esos días en que tu celular está lleno de problemas, una cosa y otra. No sabes por dónde empezar, resolver, tienes una angustia en el pecho, no sabes qué hacer. Quieres salir corriendo y no escuchar a nadie. Hoy me tocó ese día horrible ”. Créditos: Instagram de Alejandra Baigorria.