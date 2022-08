‘Peluchín’ a Ethel Pozo por decir que fueron íntimos: “Te vi una vez, eso no nos hace amigos”

Fuertes declaraciones. Rodrigo González volvió a referirse sobre Ethel Pozo la tarde del 24 de agosto en “Amor y fuego”, a pocas semanas de su boda con el productor Julián Alexander. Esta vez, sus comentarios revelaron una anécdota del pasado entre ellos.

Mientras ‘Peluchín’ y Gigi Mitre criticaban a Ethel por su falta de objetividad al haber señalado en vivo que no mantenía comunicación con Jamila Dahabreh por el pleito mediático que tiene con su amiga Sofía Franco, el presentador decidió sacar a la luz un episodio de hace varios años que lo tenían a él y a la hija de Gisela Valcárcel como protagonistas.

¿Rodrigo González y Ethel Pozo fueron amigos?

Rodrigo González comenzó mencionando que se encontró con Ethel Pozo en un restaurante y que ella lo saludó cálidamente, como si fuesen amigos de toda la vida. “Me dice: ‘Hola, ¿cómo estás?’. Se atraviesa el restaurante para venir a saludar, tampoco es que seamos amigos. Claro, es educada, pero me parece como que no (era necesario)”, precisó.

Pero eso no fue todo. Instantes después, el comunicador relató que, en el pasado, la ‘Pozo’ contó públicamente que ellos mantenían una amistad. “Es más, contó que éramos amigos porque un día Diego González Posada, que sí era mi amigo en el colegio, la llevó a mi casa, pero era su amiga que se apareció ahí, se zampó”, dijo en otro momento.

“ (Ethel) te vi una vez, te apareciste ahí en mi casa porque el otro, que era tu amigo, te llevó, eso no nos hace amigos (...) pero ella, cuando me ve, parece que yo fuera de su promoción del colegio”, agregó ‘Peluchín’ después de acotar que no mantenía ningún tipo de problema personal con la también conductora.

‘Peluchín’ da mal augurio a boda de Ethel y Julián

Rodrigo González sumó un nuevo comentario negativo sobre las próximas nupcias entre la presentadora Ethel Pozo y el productor Julián Alexander.

“No estoy deseándole que le vaya mal, yo le deseo a ella y a todas las personas que les vaya bien, pero yo siento, por lo que he visto, por lo que observo, por su divorcio, por sus disfuerzos, por lo forzado que es todo, que no va a durar”, señaló.