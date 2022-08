Gisela Valcárcel habla sobre sus expectativas en el amor: “No quiero payasitos en mi vida”

Gisela Valcárcel habló fuerte y claro. El último 24 de agosto, realizó una transmisión en Intagram y se refirió a su nuevo programa, “La gran estrella”, y aclaró que no le importa el raiting obtenido en las últimas semanas.

Sin embargo, para sorpresa de todos, también respondió las preguntas sobre su vida sentimental y aclaró sus expectativas en el amor.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel?

La presentadora de televisión aseguró que sigue soltera, pero que no descarta la posibilidad de volver a enamorarse.

“No, no tengo amor, pero no es que esté negada al amor. Estaré encantada de enamorarme, pero me he vuelto bastante exigente”, afirmó Valcárcel.

Además, Gisela detalló los requisitos que debería tener un hombre para entablar una nueva relación.

“Hoy por hoy, creo que muchas como yo han ido aumentando sus exigencias: no quiero payasitos en mi vida, boberías . Quiero realmente un hombre en mi vida que pueda alegrarse conmigo, vivir a mi lado sin necesitar de mí, alguien que haya pasado por vivir solo y que sepa que solo no se muere. Uno disfruta solo muchísimo”, precisó en sus redes sociales.

Gisela Valcárcel le da la bienvenida al público. Foto: captura América TV

Magaly Medina apoya a Gisela Valcárcel

Magaly Medina comentó sobre las declaraciones de Gisela y respaldó su pensamiento sobre las relaciones amorosas. La conductora de “Magaly TV, la firme” le envió un peculiar mensaje.

La presentadora de espectáculos afirmó que ambas se merecen un hombre que tenga las cosas claras. “Por supuesto, Gisela, no estamos para aguantar mantenidos ni carga carteras… La hemos luchado bastante como para necesitar un hombre que sepa lo que quiere…. (que) nos dé los caprichos que merecemos por las mujeres grandiosas que somos”, puntualizó la ‘Urraca’.