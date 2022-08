Gisela Valcárcel aseguró que “La gran estrella” seguirá sintonizándose en la televisión pese al bajo rating que alcanzó el sábado 20 de agosto, fecha en la que fue superada por la final de “La voz Perú”. La productora conversó con sus fans sobre los rumores de una salida del aire por la aparente decadencia de audiencia.

A través de una transmisión en vivo por redes sociales, la madre de Ethel Pozo respondió los comentarios de internautas y figuras de la farándula, como Magaly Medina.

Como se recuerda, la conductora de ATV señaló que el reality terminaría antes de lo previsto. “No lo va a mantener dos meses o tres meses, con ese rating no”, mencionó.

Magaly Medina comparte pensamiento sobre el amor de Gisela Valcárcel. Foto: composición LR/captura de ATV

Gisela Valcárcel le responde

Gisela Valcárcel conversó con sus seguidores y se refirió a la presunta salida prematura de “La gran estrella”. “Pongo en televisión lo que considero que debo hacer, con suerte, a mucha gente le gusta y se divierte, entonces no pido consejería”, resaltó.

“Imagínense, si hubiera pedido consejería con ‘Aló Gisela’, no habría durado ni dos días. He aprendido a quién escucho y a quién no”, añadió.

La presentadora dejó en claro que ofrecer algo nuevo para su público es muy importante. “Me encanta sacar productos que a todos les gusta, pero no siempre saco lo que va, yo me arriesgo”, señaló.

Gisela Valcárcel habla de su vida sentimental

Por otro lado, Gisela Valcárcel aprovechó en responder sobre el porqué no tiene pareja. “No quiero payasitos, no quiero boberías”, dijo en el live.

“¿Si tengo amor? No, no tengo amor, pero siempre lo he dicho, no es que esté negada al amor. Estaría encantada de enamorarme, pero me he vuelto demasiado exigente”, manifestó.