¿Por qué Fiorella Cayo fue condenada a 4 años de prisión suspendida en el 2012?

La cantante Fiorella Cayo se volvió muy popular en la década del 90 tras formar parte de una de las telenovelas juveniles más vistas de nuestro país: Torbellino. Ella y su hermana Bárbara se adueñaron de la pantalla chica desde muy pequeñas al paticipar en shows y realities de baile.

Sin embargo, años después, la mayor de las Cayo protagonizó un bochornoso escándalo que la llevó a cumplir 4 años de prisión preventiva y a pagar una gran cantidad de dinero como reparación civil.

¿Por qué fue Fiorella Cayo fue condenada a prisión preventiva?

En junio del 2010, la actriz y cantante Fiorella Cayo regresaba de su estudio de baile, ubicado en un centro comercial de Los Olivos, cuando fue detenida por conducir mientras hablaba por su celular. Según el reporte policial, la exintegrante de Torbellino se resistió a la multa y ocasionó daños en la pierna derecha a la agente Angélica Mendoza Torres con su camioneta.

Fiollera Cayo fue hallada culpable dos años después de los hechos. Foto: Andina

Tras un largo proceso judicial que duró dos años, Fiorella Cayo fue hallada culpable del delito contra la administración pública y resistencia a la autoridad, por lo que fue condenada a 4 años de prisión suspendida y al pago de S/ 10.000 de reparación civil a favor de la policía.

“No fue justa la sentencia. Si fuera culpable, lo aceptaría, pero no fue así. Yo considero que voy a apelar ante la justicia peruana si Dios quiere. Siempre he dicho la verdad, soy una persona correcta y a mí me ha ayudado la verdad. No se puede tomar las cosas de una manera equivocada”, dijo a la prensa tras escuchar el fallo.

Fiorella Cayo es una actriz y cantante peruana. Foto: Andina

¿Por qué Fiorella Cayo se divorció?

Según declaró la actriz ante las cámaras de “América hoy”, tanto ella como su expareja Miguel Labarthe comenzaron a distanciarse y finalmente decidieron divorciarse por la diferencia que existe entre sus valores personales y la incompatibilidad de sus caracteres.

“Creo que ha habido una divergencia de integridad de valores. Uno puede perdonar algunas cosas con ánimo de tratar de ver las cosas no tan blanco ni tan negro, para trabajar en equipo y siempre mejorar, agarrarnos de la mano y estar mejor. Pero finalmente si hay cosas que van en contra de tu esencia, hay que decir hasta aquí no más”, contó.