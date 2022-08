Evelyn Vela rompe su silencio tras anunciar el fin de su matrimonio con Valery Burga ¿Qué dijo?

¿Se acabó el amor? Evelyn Vela está en boca de todos luego de confirmar el fin de su matrimonio con Valery Burga en un comunicado. Como se recuerda, “Magaly TV” captó al barbero en situaciones comprometedoras con una bailarina en Estados Unidos. Ahora, la “Reina del sur”, compartió un mensaje de empoderamiento en sus redes sociales.

Según la íntima de Melissa Klug, se encuentra separada de Valery Burga desde el 30 de junio de 2022. “Hemos decidido continuar nuestras vidas por distintos caminos. Esta situación se da de común acuerdo y en términos amistosos (...) Creemos que no podemos crecer más como pareja en esta nueva fase de nuestras vidas”, se lee en el escrito.

Horas después del pronunciamiento, Evelyn Vela publicó una foto donde sale junto a sus hijos y con un mensaje de empoderamiento. “Ser fuerte no significa vivir como si nada hubiera pasado, ser fuerte significa aceptar la realidad, aprender la lección y seguir adelante”.

Mensaje de Evelyn Vela. Foto: Instagram/Evelyn Vela

¿Quién es Celia Rodríguez, la mujer que fue vista con Valery Burga?

Magaly Medina mostró a la bailarina con quien fue ampayado el aún esposo de Evelyn Vela, Valery Burga, en Estados Unidos, país donde actualmente radica. Se trata de Celia Rodríguez una joven española que trabaja en un night club en Miami y tiene 3 hijos, según informó la ‘Urraca’.

También es amante del flamenco y se mantiene activa en redes sociales, especialmente Instagram donde deja varios likes a las fotos del barbero. Como se recuerda, ambos fueron vistos juntos bailando cariñosamente bachata.

Celia Rodríguez sería el nuevo amor de Valery Burga. Foto: captura de ATV

Magaly Medina comentó la ruptura de Evelyn y Valery

Magaly Medina comenzó su programa del 24 de agosto comentando la separación oficial entre Evelyn Vela y Valery Burga. Para la figura de ATV esto no representa una noticia “nueva”, pues desde hace meses viene comentando los ampays del barbero en Estados Unidos y el por qué no visita Perú desde enero del 2022.

“Evelyn, te lo advertimos, nos ‘pechaste’, nos botaste, nos insultaste (...) No debería reírme porque es una mujer que está sufriendo, pero te lo dijimos, no hay peor ciego que el que no quiere ver”, comentó.