No hay duda de que Rodrigo González es sinónimo de polémica. El controvertido presentador, conocido como ‘Peluchín’, ha debutado en la televisión peruana hace 13 años con su llegada como panelista del matutino “Hola a todos”, junto con Katia Condos y Mathías Brivio. Debido a no encajó en el espacio, se fue a América TV y luego se posicionó en Latina TV como conductor del programa “Amor amor amor”, primero con Sofía Franco y finalmente con Gigi Mitre, con quien mantiene una gran amistad hasta ahora.

Tras un cambio de nombre (”Válgame Dios”), González y Mitre fueron despedidos de Latina a mediados de 2019, pero en agosto de 2020 les llegó la oportunidad de Willax para rebautizar su programa como “Amor y fuego”, espacio muy sintonizado actualmente. Sin embargo, para Rodrigo no todo era espectáculos, ya que administraba el negocio familiar (Hotel Puerto Palmeras de Tarapoto, fundado por su padre) y a la par estudiaba otra carrera, antes de optar por la de Comunicaciones. ¿De cuál se trata?

¿Qué estudio Rodrigo González antes de ser conductor?

El presentador Rodrigo González estudió Gastronomía en Le Cordon Bleu, prestigiosa escuela internacional de alta cocina, en la que compartió aulas con el destacado chef Javier Ampuero, quien formó parte del desaparecido programa “Oh diosas”, de Movistar Plus.

El conductor de "Amor y fuego" estudió Gastronomía inicialmente. Foto: Latina

“Hice buenos amigos como Javier Ampuero, él terminó y yo me fui en el segundo ciclo. Ellos se pasaban las recetas y ahí se notaba la vocación. En cambio, a mí me dicen para grabar a las 4.00 a. m. y vengo feliz. Este es mi hábitat. O sea, se prende las cámaras y estoy listo”, recordó el animador.

¿Por qué ‘Peluchín’ dejó su carrera?

El compañero y amigo de Gigi Mitre admitió que la cocina no era lo suyo, por lo que pronto abandonó la carrera y se dedicó completamente a la televisión.

Rodrigo González y Gigi Mitre condujeron "Amor amor amor", programa de Latina. Foto: Ser peruano

“Yo entraba ahí a las 7.00 a. m. Estaba nublado y me ponían ese pescado para que yo lo filetee y me negaba. Además, me obligaban a comprar el maletín de cuchillos y luego me di cuenta de que eso no era lo mío”, expresó ‘Peluchín’ en un programa de “Amor y fuego” emitido a finales de 2020.