Olenka Zimmermann descarta hacer pornografía en OnlyFans: “El material que verán será exquisito”

Los seguidores de Olenka Zimmermann quedaron sorprendidos luego de que la conductora anunciara su incursión en OnlyFans a sus 53 años. La integrante de Willax TV hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram y en las últimas horas reveló detalles de lo que se podrá ver mediante la famosa plataforma.

La figura de “Crónicas de impacto” dejó en claro que compartirá alto contenido erótico, pero también aseguró que no hará pornografía, como es el caso de figuras como Fátima Segovia o Xoana González. La exintegrante de Panamericana comentó detalles sobre este nuevo paso en su carrera.

Olenka Zimmermann descarta hacer porno en OnlyFans

“Porno no haré. El OnlyFans lo maneja cada uno como le da la gana y a su criterio, si bien es cierto hay normas que te prohíben hacer algunas cosas, pero quienes hacen porno es decisión de cada uno y punto. Solo les puedo adelantar a mis seguidores que el material que verán será exquisito”, inició.

Olenka Zimmermann también estuvo en las filas de Panamericana Televisión. Foto: Olenka Zimmermann/Instagram

“Lo mío serán fotos, videos un poquito más atrevidos y natural, pues al no pasar por una línea editorial me verán tal cual, y eso también me da pie para ser más divertida, más juguetona, eso sí, con un alto contenido erótico. Por ahí que de vez en cuando me anime con un desnudo, pero no voy a salir con nadie y tampoco haré porno”, explicó para Trome.

Olenka Zimmermann revela fecha para su debut en OnlyFans

Zimmermann contó que por estos días viajó al norte del Perú, específicamente a Máncora, para alistar lo que se verá en su contenido. La presentadora reveló que el próximo 3 de septiembre podremos ver sus primeras fotos y videos en su cuenta de OnlyFans.

“Estamos trabajando un contenido bonito, el sábado 3 de septiembre, luego de que se emita el programa ‘Crónicas de impacto’, que va los sábados a las 10.40 de la noche por Willax TV, ya me podrán ver en la plataforma”, añadió.