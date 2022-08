Magaly Medina presume sus lujosos zapatos: ¿cuál es el exhorbitante costo de cada par?

Magaly Medina publicó un video en Instagram en el que mostró los lujosos zapatos que compró durante su último viaje a Estados Unidos. La conductora reveló que uno de los calzados ha sido usado por la cantante Katy Perry y otras famosas, así como los otros pares son tendencia entre las influencers más cotizadas. Aunque no habló sobre los precios de cada accesorio, aquí te contamos todos los detalles que pudimos averiguar.

¿Qué marcas de zapatos compró Magaly Medina?

Según indicó Magaly Medina, quedó encantada al ver unos zapatos de la marca Mach and Mach, creada en Georgia. Pero, en ese momento, no sabía que ese tipo de diseño era muy popular entre las celebridades de la música y actrices de Hollywood. También, compró unos botines de la marca británica Alexander McQueen.

“Los usó Katy Perry y desde allí lo han usado influencers como Chiara Ferragni. Son los zapatos más virales en Instagram. A mí me encantaron, no sabía que eran tan virales y yo lo que me gusta, lo compro. Todos se han añadido a mi colección de zapatos, es que tengo fascinación por los zapatos…”, expresó.

La conductora de “Magaly TV, la firme” reveló en qué tienda y cómo logró adquirir el costoso calzado. “Se encuentran en muy pocas tiendas, yo los conseguí online por Farfetch, por ahí me las mandé de Estados Unidos a mi casa... No sabía nada, ahora sé que unas hermanas de Georgia son las que diseñan los zapatos. Son súper elegantes”, manifestó.

¿Cuánto habría gastado Magaly Medina en zapatos?

Al ingresar al portal de la tienda online Farfetch, pudimos comprobar los precios de los zapatos de Magaly Medina . Estos son los exhorbitantes costos que habría gastado la conductora de televisión para lucir más glamurosa.

El primer diseño de tono fucsia está valorizado en 1.157 dólares , mientras que el segundo par en color negro con brillos plateados cuesta 1.062 dólares. El último par de zapatos con efecto tornasolado y detalles de cristal está 1.407 dólares.

¿Cuánto gasta Magaly Medina en zapatos?. Foto: captura Farfetch.

Famosas que usaron la marca de zapatos que compró Magaly Medina

Algunas de las famosas que han usado la marca de zapatos que mostró Magaly Medina son la actriz Megan Fox, la cantante Katy Perry, la influencer Kylie Jenner, la cantante Dua Lipa y la conductora Galilea Montijo.

Katy Perry usó la marca de zapatos que compró Magaly Medina. Foto: Mach and Mach / Instagram