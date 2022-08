¿A qué se dedica Allison Pastor tras renunciar en vivo al programa de Gisela Valcárcel?

En los programas en vivo suelen suceder escenas inesperadas como la protagonizada por Allison Pastor en el reality conducido por Gisela Valcárcel. Durante una de las ediciones de “Reinas del show”, la esposa de Erick Elera tuvo una reacción que terminó sorprendiendo a la popular ‘Señito’ y a los jurados del espacio que era emitido los sábados por América TV.

A pesar de que la bailarina era una de las más voceadas para llegar a la final y disputar el premio mayor, tomó la decisión de retirarse por completo de la competencia. En esta nota, te contamos qué sucedió y a qué se dedica en la actualidad Allisson Pastor.

¿Qué hace Allison Pastor tras renunciar al reality de Gisela Valcárcel?

La también emprendedora decidió marcar distancia de la pantalla chica y no quiso saber nada de los formatos de competencia, aunque no le duró mucho tiempo, ya que apareció en “Esto es guerra”. Pero no continuó al padecer una lesión en la rodilla. Tras preocupar a sus seguidores por su estado de salud y retirarse del programa juvenil, Allison Pastor regresó a los realities mediante otra casa televisora.

El sábado 13 de agosto, el espacio “Sorprendente” de Willax TV estrenó la secuencia “Esto es bacán”, la cual está integrada por participantes que han pasado por “Esto es guerra” y “Combate”, entre ellos figuran: Allison Pastor, Oscar Benítes Porras ‘Zumba’, Pantera Zegarra, Chris Soifer, Bryana Pastor, Andrea Arana, Duilio Vallebuona, Elías Montalvo, Alejandro Pino y Rocío Miranda.

Desde el primer día de la edición del minireality, los participantes cumplen retos para ayudar a otras personas al exponer sus casos mediante el programa conducido por Rossana Fernández-Maldonado y Gian Piero Díaz. En esa línea, la emprendedora regaló a una madre de familia 1.000 soles junto a la tiktoker Bryana Pastor.

Además, la chica reality decidió abrir un negocio dirigido especialmente a sus seguidoras y al que está enfocada en su totalidad, pues se trata de un gimnasio al que ha llamado Pink power gym.

Allison Pastor se encuentra enfocada en su negocio de gimnasio para mujeres. Foto: Allison Pastor/Instagram

“Este gimnasio es solo para mujeres, porque su cuerpo es diferente al de los hombres y ya no se sentirá tímida en decirle al entrenador que busca realizar algún ejercicio, en cambio acá (Pink power gym) será más sencillo porque estaremos entre amigas, donde habrá confianza, y la idea es que se sientan cómodas”, señaló para “En boca de todos”.

¿Allison Pastor discutió con Gisela Valcárcel en vivo?

En la fecha de la semifinal de “Reinas del show”, Allison Pastor escenificó y bailó el tema de la película “Los locos Addams”; sin embargo, recibió duras criticas por parte del jurado y de Gisela Valcárcel, lo que habría disgustado a la esposa de Erick Elera, y decidió renunciar en vivo.

“Allison, imagino tu fastidio, porque desde un inicio has estado incómoda en este programa. ¿Por qué has seguido participando?, ¿por qué no te retiraste? Qué pena que no lo hayas disfrutado (el reality)”, expresó la mamá de Ethel Pozo.

Allison Pastor expresó la razón por la que decidió renunciar al programa de Gisela Valcárcel. Foto: América TV

Luego del duro comentario de la popular ‘Señito’, Allison Pastor no se quedó callada y respondió, ya que también se vio involucrada su pareja de baile Italo Valcárcel. “Yo asumo toda la responsabilidad, a Ítalo no lo metan en esto porque no tiene nada que ver. Yo estoy hablando de cómo me he sentido y las cosas que he pasado. Realmente, doy un paso al costado y que gane la que tenga que ganar porque yo me retiro. Muchas gracias por la oportunidad”, manifestó y, acto seguido, abandonó el set de TV.