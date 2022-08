Fátima Segovia en OnlyFans: ¿cuánto cobra por suscripción y qué beneficios incluye el precio?

En octubre del 2021, Fátima Segovia incursionó en OnlyFans y desde entonces no ha dejado de acumular suscriptores en dicha plataforma. Actualmente, el perfil de la modelo peruana, en el que existen 347 publicaciones, cuenta con más de 83.100 ‘me gusta’. El éxito de la ‘Chuecona’ ha sido tal que cada vez más personas se preguntan ¿cuánto cuesta suscribirse? Por ello, aquí te lo contamos.

¿Cuánto cobra Fátima Segovia en OnlyFans?

El costo inicial de suscripción al OnlyFans de Fátima Segovia es de US$ 19 mensuales. Aquí podrás acceder a todo el contenido exclusivo que ofrece la actriz cómica en la famosa plataforma digital.

Sin embargo, si eres un gran fanático y deseas siempre estar al tanto del contenido exclusivo, la también modelo ofrece diferentes paquetes promocionales: 3 meses de suscripción a US$ 54,15, 6 meses por US$ 102,60 o 12 meses por US$ 193,80.

Fátima Segovia es una de las peruanas famosas en OnlyFans. Foto: Fátima Segovia/ Instagram

¿Qué beneficios incluye el OnlyFans de Fátima Segovia?

En la descripción de su perfil de OnlyFans, Fátima Segovia detalla qué es lo que ofrece para quienes se animen a suscribirse a su cuenta por dicho medio.

La modelo peruana señala que realiza en vivos y repeticiones de los mismos por si no se logra acceder a tiempo, contenido sexual explícito y responde mensajes privados para conocer los deseos o fetiches de sus seguidores.

Fátima Segovia incursiona en OnlyFans. Foto: Instagram

¿Qué hizo Fátima Segovia antes de entrar en OnlyFans?

Antes de incursionar en el mundo de OnlyFans, Fátima Segovia se desempeñó como actriz cómica en el elenco de Jorge Benavides. Los programas en los que participó fueron “El especial del humor”, “El wasap de JB” y “JB en ATV”.

Además, trabajó como modelo y un dato curioso sobre ella es que el singular apodo de ‘Chuecona’ se lo dio Carlos Vílchez cuando ensayaban para un sketch humorístico.