Samahara se quejó de pagar S/ 1.500 en el nido de su hija, según Metiche: ¿Y los 40.000 soles?

El último 15 de agosto, Samahara Lobatón aseguró haber gastado nada menos que S/ 40.000 en el cumpleaños de su menor hija. Tras ello, el inesperado comentario de la hija de Melissa Klug se viralizó en TikTok y otras redes sociales. Además, diversas figuras de la farándula la criticaron duramente por exponer en TV el monto que gastó y una de ellas fue el popular ‘Metiche’.

En la edición del programa “D’Mañana” que se transmitió este martes 23 de agosto, Kurt Villavicencio cuestionó a la popular influencer, pero no solo eso, sino que, además, afirmó que en alguna oportunidad ella misma le dijo que le parecía cara la mensualidad de S/ 1.500 que le cobraban en el nido de su pequeña.

“¿Recuerdas cuando me dijiste acá, detrás de cámaras, que tenías que pagar un nido de casi S/ 1.500 mensualmente y que era bien caro? ¿Por qué no pagaste todo el año del nido si tenías los S/ 40.000 para pagar una fiesta? No nos vengas con cuentos”, aseveró ‘Metiche’.

‘Metiche’ acusa a Samahara de mentir sobre su educación

En otro momento, ‘Metiche’ señaló que Samahara Lobatón le confesó que le faltaban varios años para culminar sus estudios profesionales, por lo que desmintió la información que brindó ella en televisión.

“Y otra mentira (antes dijiste) ‘Ay, solo me faltan dos ciclos de la universidad’, a mí me dijiste que te faltaban cuatro años, así que basta de mentiras”, señaló.

¿Qué dijo Samahara Lobatón en “En boca de todos”?

Durante su comentada aparición en el programa “En boca de todos”, Samahara Lobatón afirmó que usaba prendas de marca y que la fiesta de su hija le costó S/ 40.000.

“Yo uso zapatillas originales y lo puedes ver en mi Instagram, le compro zapatillas de colección a mi hija de año y medio y yo también me compro zapatillas de colección. Es más, le hice una fiesta de 40.000 soles, ¿por qué no podría comprarme zapatillas originales?”, precisó.