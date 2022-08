Samahara Lobatón jura que es humilde y sencilla: “Sé la clase de ser humano que soy”

Samahara Lobatón salió al frente tras la ola de críticas que ha recibido por gritar a los cuatro vientos que gastó 40 mil soles en la fiesta de su hija. Por ello, luego de ser tildada de ‘presumida’ y ‘desubicada’, por muchos usuarios, la influencer se defendió ante todos sus seguidores.

Como se recuerda, la hija de Melissa Klug fue expuesta por un influencer de moda, quien aseguró que las zapatillas que luce en redes sociales son bambas. Tras ello, Samahara insistió en que usa prendas originales y resaltó que le hizo una costosa fiesta de cumpleaños a su pequeña.

Samahara Lobatón se defiende, ¿qué dijo?

Mediante sus redes sociales, Samahara Lobatón hizo una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores donde le hicieron una curiosa consulta: ‘¿Te consideras una persona humilde?’

Ante esta interrogante, la influencer aseguró que es una persona humilde y sencilla: “Me considero una persona humilde y muy solidaria. Dentro de lo poco o mucho que tengo, siempre pienso en las personas y apoyarlas”, dijo al inicio en sus historias de Instagram.

“Lo que lees o las tonterías que pueden decir de mí, no me definen como persona. Yo sé la clase de ser humano que soy y con eso estoy tranquila ”, agregó.

Publicación de Samahara Lobatón Foto: Instagram

Samahara Lobatón asegura que puede pagar zapatillas originales

Tras ser cuestionada por las prendas que usa en redes sociales que, al parecer, serían imitación; Samahara Lobatón aseguró que cuenta con la solvencia económica suficiente para costear sus zapatillas de marca.