Ruby Palomino retoma su relación con expareja: “Mi corazón está floreciendo”

Ruby Palomino se sinceró con sus fans al revelar que decidió darse una nueva oportunidad en el amor con su expareja, según reveló en un comunicado. Frente a las posibles críticas, la ganadora de “El artista del año” pidió que no la juzguen porque “la vida está para vivirla”.

“Mi corazón está floreciendo, estoy dándome una oportunidad , es un exenamorado. No me digan que ‘con el ex no’ porque hay muchas cosas positivas”, señaló la cantante huancaína.

Asimismo, explicó cómo se dio el clic nuevamente entre ambos. “Creo que cuando en el camino vuelves a cruzarte con alguien y ambos han ido aprendiendo cosas en el tiempo, entienden realmente de qué va todo”, indicó.

¿Ruby Palomino se casará?

La rockera peruana también preciso sobre los planes de matrimonio en un futuro cercano.

“Quiero vivir todas las experiencias y, si no funciona, pues no funcionó, pero quiero decir: ‘Yo lo intenté, lo hice, lo entregué’. La vida está para vivirla, no para ponernos trabas”, expresó Ruby Palomino.

Ruby Palomino saboreó la victoria con “La voz Perú” y “El artista del año”. Composición Instagram Ruby Palomino, Sandy Carrión Cruz / La República

¿Ruby Palomino fue infiel?

La ganadora de “La voz Perú” comentó en una entrevista con La República algunas de sus experiencias amorosas. Ruby Palomino reveló que en su juventud le fueron infiel.

“Me han sido infiel. Yo he sido infiel, en venganza, y sé que no lo volvería a hacer. No puedo decir soy santa. Cuando se rompe la confianza, es porque lo he vivido. Sean sabios, aprendan de los errores de los demás, no metan la mano para quemarse en el fuego”, expresó.