Rodrigo González niega haberle ofrecido trabajo a Fiorella Retiz: “No sabiamos de tu existencia”

La entrevista de Fiorella Retiz continúa dando de qué hablar. Según la reportera, el programa “Amor y fuego” le ofreció trabajo antes del ampay que protagonizó junto a Aldo Miyashiro. Sin embargo, el conductor Rodrigo González afirma que su equipo de producción no sabía de su existencia hasta que salió a la luz dicho escándalo.

¿Qué fue lo que dijo Fiorella Retiz sobre “Amor y fuego”?

Durante el programa “Enchelados”, Fiorella Retiz afirmó que la llamaron del programa “Amor y fuego” para que se sume al equipo de reporteros, pero ella lo rechazó debido a que no le gusta ese tipo de contenido.

“ Una vez me llamaron de “Amor y fuego” para pasar mi CV y le dije que no , porque no es el tipo de periodismo que me interesa, fue hace dos años. Me dijeron, te gustaría estamos solicitando, pero les dije ‘gracias’”, expresó la también influencer.

“ No es el tipo de periodismo que a mí me gusta , no me gusta que me cuentes tu vida, no me interesa lo que has hecho sentimentalmente, pero sí me interesa que tu historia inspire, sí me gusta”, sostuvo la exreportera de la “La banda del Chino”.

La respuesta de Rodrigo González a Fiorella Retiz

Por su parte, Rodrigo González aseguró que Fiorella Retiz no habría podido entrar a trabajar a su programa porque él ni su compañera Gigi Mitre la conocían y no habían visto su forma de trabajo.