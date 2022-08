Magaly Medina a Raúl Romero: “En mi programa no hacemos estupideces para llamar la atención”

Dentro del mundo del espectáculo televisivo, muchos productores, e incluso conductores, invierten mucho tiempo pensando en los temas que se deberían tocar en sus programas. Así como Magaly Medina en ‘Magaly TV: la firme’, Raúl Romero también lo hizo junto con ‘Habacilar’.

En ese marco, se ha hablado mucho sobre el rating como parte de la aceptación del televidente en los contenidos presentados. El popular ‘Cara de Haba’ señaló días atrás que alcanzar buenos números puede causar extravíos en la gente que no está en su naturaleza, pues indicaba que se hacen actividades impensadas para llegar a ser vistosos.

Medina no tomó con buenos ojos sus declaraciones y aprovechó su tribuna para comentar al respecto: “El rating siempre ha sido nuestra espada de Damocles para todos los que estamos en la TV comercial. ¿De que hagamos cosas descabelladas? No sé a quién se refiere, desde hace mucho, mi equipo y yo nos esforzamos por darle contenido al público con credibilidad, no hacemos estupideces, hay programas que sí, todos los días, pero en mi caso no necesito hacer estupideces para llamar la atención del público” , indicó.

Dentro de la televisión peruana, muchos conductores apuestan por ofrecer contenidos variados para así tener una mejor conexión con su público. Aunque es importante destacar que hay gente que no está enganchada a la TV, pero sí a otras fuentes de transmisión como los celulares, tablets, laptops y demás.

“Todos los días veo el rating. Ahora, hay un público que no se contabiliza que está en redes sociales y en sus móviles, pero que sí siento que me siguen y apoyan, y lo comprobé cuando fui al concierto de Karol G, los muchachos me pedían selfies y es una generación que recién me está conociendo”, expresó la ‘Urraca’.

Magaly Medina habla sobre Fiorella Retiz

La conductora de espectáculos afirmó que nunca se le ocurrió contratar a la exreportera Fiorella Retiz. Ello, luego de que dijera que Magaly Medina la quiso contratar para su programa. : “Ese tipo de periodismo que ella practicaba con Aldo Miyashiro, ese tipo de periodistas o reporteras no me gustan”, precisó.