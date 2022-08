La serie “Junta de vecinos” culminó su segunda temporada meses atrás, y sus seguidores ya se encuentran a la espera de la confirmación de una tercera entrega. Dicha producción de ProTV (responsable también de programas como “Esto es guerra” y “En boca de todos”) tiene entre sus actores a Juan Pablo Velásquez, actor nacido en Colombia y que llegó a Perú en 2014, cuando su padre, un próspero ingeniero civil, fue contratado en una empresa radicada en Lima debido al crecimiento macroeconómico de aquellos años.

El también conocido como Ezequiel en la serie fue formado en la escuela de improvisación de Pedro Pablo Corpancho, desarrolló roles actorales en Colombia y Francia y ha protagonizado otras series y obras de teatro en el Perú.

El actor ha aprovechado las oportunidades que se le presentaron y confesó que la actriz Patricia Barreto (quien hace de su pareja Killa en la ficción, y es también protagonista de la serie “Maricucha”) fue una de las que lo motivó en su camino. Conoce más sobre Juan Pablo en este entrevista exclusiva para La República.

Juan Pablo Velásquez cuenta su casting en “Junta de vecinos”

Juan Pablo Velásquez recuerda que, cuando hizo el casting para el papel de Ezequiel en “Junta de vecinos”, estaba a punto de irse de viaje a Estados Unidos, por lo que se tomó solamente un día para estudiar varias escenas y hacerlas acorde al guion. Así, el artista se empeñó en aprender todo en menos de 24 horas para poder ser seleccionado, y reconoce que el esfuerzo “valió la pena”.

El actor colombiano Juan Pablo Velasquez desarrolló el papel de "Ezequiel" en "Junta de vecinos". Foto: América TV.

“La directora de casting me mandó el guion un martes para el jueves, pero no podía porque tenía que viajar. Eran cinco escenas larguísimas, pero me desvelé, estuve desde las 3 p. m. hasta las 4 a. m., era un casting presencial. El jueves me preseleccionan y me hacen pasar casting con Patricia Barreto”, evocó.

“Estoy agradecido con Patricia Barreto”

“Tuve una conexión muy bonita con Patricia. Yo grabé el casting con Patty y otro actor, quedé yo, y se formó una amistad muy bonita. No tenía el gusto de conocerla, pero me abrió las puertas a un mundo maravilloso. La amistad se fue forjando en el proceso de grabación, la quiero admiro y respeto, y hasta ahora mantenemos un contacto bonito de cariño y apoyo. Gracias a ella tuve un proceso actoral muy evolutivo y muy rápido, me respaldaban y cuidaban en escena, estoy agradecido (con Patricia)”, reconoció el actor de dicha producción nacional.

El actor Juan Pablo Velásquez también es escritor, y ha publicado un libro de autoayuda llamado "El Tipo del Espejo". Foto: Instagram/Juan Pablo Velásquez.

Este artista no sólo esta volcado a la actuación, sino que tiene un podcast propio llamado “Entre nos”, además de estar vinculado al coaching motivacional; incluso ha estrenado su primer libro de autoayuda: “El tipo del espejo”. En este, recrea situaciones de su vida y las contrasta con lo que el llama su “sombra”, la que el considera como su “mejor maestra” de la vida y de su desarrollo personal. El libro se puede adquirir a través de sus redes sociales.