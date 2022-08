Dorita Orbegoso no gastaría 40.000 en una fiesta como Samahara: “Mejor me compro un terreno”

Con información de Omar Coca / URPI-LR

Samara Lobatón y las declaraciones que brindó a “En boca de todos”, el 15 de agosto”, cuando afirmó que desembolsó 40.000 soles para la fiesta de cumpleaños de su hija Xianna, siguen generando reacciones, la más reciente provino de la presentadora Dorita Orbegoso quien, en declaraciones para La República este 23 de agosto, dijo que suele recurrir a las réplicas en lugar de accesorios originales.

Dorita Orbegoso: “No vivo ostentado”

La mediática bailarina Dorita Orbegoso se mostró ajena a alardear de los lujos y, por el contrario, afirmó: “Yo si tengo unas carteras que no son originales, porque las zapatillas uno se la puede comprar y si tú usas algo que es réplica no tiene por qué avergonzarte, porque por algo lo llevas bien puesto (…) no uso cosas que son de marcas porque no vivo ostentando de lo que pueda tener”.

Todo esto en alusión a la polémica que generó la crítica que hizo el tiktoker George Rubin cuando afirmó que las zapatillas que promocionaba Samahara Lobatón en Instagram no eran originales. Sus palabras molestaron a Melissa Klug, madre de la influencer, quien intentó minimizarlo al decir que solo buscaba fama a costa de ellas.

Sobre esto, Dorita Orbegoso aconsejó a la ‘Blanca de Chucuito’ a que oriente a su hija. “Para que madure un poco más, Samahara ya es una señora e igual está cometiendo varios errores (…) siempre se está metiendo en escándalos, pero nosotras estamos, como madres, no solo para apoyar o apañar, sino también salir a corregir”.

¿Dorita Orbegoso criticó a Samahara Lobatón?

La exintegrante de Alma Bella, Dorita Orbegoso señaló que en su caso no hubiera gastado miles de soles en una fiesta. “Si voy a gastar 40.000 u 80.0000 soles, mejor me compro un terreno , hay que pensar y ser más maduras en las respuestas que uno puede dar”.

Cabe recordar que Samahara Lobatón no cuenta con una vivienda propia y, por el contrario, alquila el lugar donde vive.