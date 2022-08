Areliz Benel no quiere que la recuerden por “Al fondo hay sitio”: “Esa etapa ya pasó”

Volteó la página. La actriz Areliz Benel confirmó que no regresará a “Al fondo hay sitio” 2022 con su personaje Shirley Gonzales. La joven artista no quiere que la sigan recordando por su papel en la exitosa teleserie de América TV, así lo manifestó en una publicación de TikTok, en la que le lanzó un fuerte comentario a las personas que aún le piden que vuelva a trabajar con sus excompañeros.

¿Areliz Benel no volverá a “Al fondo hay sitio”?

Todo comenzó cuando unos cibernautas comentaron que la seguían en las redes sociales por su personaje en “Al fondo hay sitio”. Ella respondió que estaba agradecida, pero ahora prefiere que la recuerden por su carrera artística.

“Agradecida estoy, estuve y estaré, pero esa etapa ya pasó hace más de cinco años, ahora estoy en otra muy distinta. No me interesa la cantidad de seguidores, sino la calidad de seguidores que me siga por ser Areliz, artista o actriz... A lo mejor me siguen por eso (”Al fondo hay sitio”), pero yo le doy más amor a aquellos que me siguen por mis nuevas etapas”, escribió Areliz Benel en los comentarios de su video.

Areliz Benel no volverá a “Al fondo hay sitio”. Foto: captura TikTok / Areliz Benel

Luego, aclaró que ya no le emociona volver a interpretar a Shirley Gonzales y tiene otros intereses, motivo por el cual le pidió a sus fans que no le recuerden ese ciclo que dejó atrás.

“No me arrepiento, pero eso ya pasó hace cinco años y el futuro me emociona más que el pasado, por eso no le doy tanto interés a lo que ya pasó. Sin embargo, siempre guardaré cariño a sus comentarios y a mi personaje, pero ya no me genera interés, ahora estoy en otro lugar y momento ”, sostuvo la actriz.

Areliz Benel no volverá a “Al fondo hay sitio”. Foto: captura TikTok / Areliz Benel

Areliz Benel: ¿cuál era su personaje en “Al fondo hay sitio”?

Areliz Benel interpretó a Shirley Gonzales en “Al fondo hay sitio”. El personaje era una joven coqueta y desafiante, hija de Reina Pachas (Tatiana Astengo) y Lucho Gonzales (Bruno Odar). Su pareja en la ficción fue Patrick (Juan Carlos Rey de Castro).